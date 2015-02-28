HDP'den Yaşar Kemal açıklaması: Halkların barış, özgürlük mücadelesinin parçası olmuştur

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Türkiye ve dünya edebiyatının önemli kalemlerinden Yaşar Kemal'in en büyük mirasının umut olduğunu ifade ettiler.

Demirtaş ve Yüksekdağ, yazar Yaşar Kemal'in vefatı dolayısıyla ortak açıklama yaptı.



Edebiyat dünyasının büyük romancısı Yaşar Kemal'i kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirten Demirtaş ve Yüksekdağ, şunları kaydetti: "Yaşar Kemal, bir edebiyatçı, gazeteci ve siyasetçi olarak yaşadığımız coğrafyanın 20. yüzyılına tanıklık etmiş ve halkların barış, özgürlük ve eşitlik mücadelelerinin bir parçası olmuştur.



Röportaj ve romanlarında, zorluklar içindeki insanın destansı mücadelesini anlatan ve 'Yaşamın orta direği, insanın direncidir' diyen Yaşar Kemal'in bize en büyük mirası, umuttur. Eserleri, insani değerler, barış ve adalet mücadelesi için ilham kaynağı olmayı sürdürecektir. Ailesine, yakınlarına ve tüm halklarımıza başsağlığı diliyoruz."