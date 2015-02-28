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Yaşar Kemal'in çocukluk arkadaşı: Köyünde toprağa verilsin

Türkiye ve dünya edebiyatının köşe taşlarından olan Yaşar Kemal'in 90 yaşındaki çocukluk arkadaşı, 20 yıl boyunca birlikte olduklarını söyledi

28 Şubat 2015 23:28

İstanbul'da hayatını kaybeden Yaşar Kemal'in doğduğu Osmaniye'nin Gökçedam (Hemite) Köyü'nde yaşayan çocukluk arkadaşı 90 yaşındaki Veli Kılıç, arkadaşının cenazesinin köyünde toprağa verilmesini istediklerini söyledi.

Türk edebiyatının ünlü isimlerinden Yaşar Kemal'in 1923 yılında dünyaya geldiği Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam Köyü'ndeki arkadaşlarından Veli Kılıç, Yaşar Kemal'in ölüm haberini televizyondan öğrendiğini anlattı.

DHA'nın haberine göre, Yaşar Kemal ile çocukluğunun birlikte geçtiğini belirten Veli Kılıç, "20 yılımız birlikte geçti. Kendisi çok iyi biriydi. Zamanında çok güzel ve iyi günlerimiz geçti. Ölümüne çok üzüldüm" dedi.

Gökçedam'ın Yaşar Kemal'in baba toprağı olduğunu belirten Veli Kılıç, bu nedenle cenazesinin köyünde toprağa verilmesini istediğini söyledi. Veli Kılıç, arkadaşı için dua etti.

Öte yandan köy sakinleri de kahvehanede bir araya gelip, Yaşar Kemal ile ilgili haberleri yakından takip etti. Köylüler, Kemal'in cenazesinin köylerinde toprağa verilmesini istediklerini söyledi.

 

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