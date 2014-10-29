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Sağlık

'Sigara içmek, IQ seviyesini düşürüyor'

İsrail'de askerler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kişilerin sigara tüketme miktarı arttıkça IQ seviyesi düşüyor

29 Ekim 2014 18:08

İsrail’de Tel Hashomer’de bulunan Sheba Sağlık Merkezi’nde  yaklaşık 20.000 asker üzerinde yapılan araştırmada sigara içenlerin IQ’larının sigara içmeyenlere oranla daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Araştırma verilerine göre, sigara içmeyenlerin IQ ortalaması 101, sigara içenlerin IQ ortalaması 94, günde 1-5 sigara içenlerin IQ ortalaması 98, sigaraya 18’inden sonra başlayanların IQ ortalaması 97, günde 1 paket ya da daha fazla sigara içenlerin IQ ortalaması 90 olduğu ortaya çıktı.

Radikal'de yer alan habere göre, kişi ne kadar çok sigara içerse IQ’su da o kadar düşük oluyor. Günde bir paket içen gençlerin IQ’larının sigara içmeyenlerden ortalama 7.5 puan daha az olduğu belirtilirken zihinsel ve davranışsal sorunları olan kişilerin sigaraya sarılmasının önemli bir neden olduğunun da altı çizildi. 18 yaşındaki 20.211 kişiyi inceleyen Dr. Mark Weiser’a göre bu kişiler sigaranın zararlarının anlatıldığı kampanyalarda ana hedef kitlesi olarak alınması gerekiyor.

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