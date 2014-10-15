Sigara ve alkole yeni vergi mi geliyor?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl olduğu gibi 2015 yılında da alkol ve sigara vergilerine zam yapılacak mı, sorusuna 'hayır' demedi. Ancak Şimşek, "Şu aşamada bu konuda konuşmak istemiyorum ama bütçeyle ilgili varsayımlarımız ne gerektiriyorsa o adımları atacağız" dedi. Şimşek, lüks tüketim vergilerinin artıp artmayacağı sorusuna ise, "Şu aşamada şu ürüne bu ürüne vergi artışı demek için erken ama orta ve uzun vadede lüks tüketime yönelik tedbirlerimiz olacak" dedi.

Şimşek, 2014 yıl sonu enflasyonunun yüzde 9,4 gerçekleşecek olması nedeniyle milyonlarca memur ile emekliye enflasyon farkı verilecek mi sorusuna, "Hukuken bu mümkün değil. Toplu sözleşme gereği 2014 için enflasyon farkı olmayacak. Ancak 2015 yılında enflasyon, öngörülenin üzerinde çıkarsa bu fark verilecek" dedi. Şimşek hâkim ve savcı maaşlarına yapılan zammın yıllık 220 milyon; akademisyenlere yapılanın ise 1.1 milyar maliyet getirdiğini açıkladı.

Zam sinyali mi?

Aysel Alp’in Hürriyet’teki haberine göre, Bakan Mehmet Şimşek, 2015 yılı Bütçe Kanun Taslağına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şimşek'in, son iki yıldır alkol ve sigara vergilerine zam yapıldığı anımsatılarak, "Bu yıl da böyle bir artış düşünüyor musunuz", sorusuna verdiği yanıt zam sinyali olarak değerlendirildi. Şimşek, "Sigara alkol piyasalar açısından önemli. Birtakım ön almalara neden olabiliyor. Onun için bu konuda çok konuşmak istemiyorum ama biz bütçeyi bazı varsayımlara göre hazırlıyoruz. Bütçeyle ilgili varsayımlarımız ne gerektiriyorsa o adımları atacağız" dedi.

Enflasyon oranında artacak

Şimşek, yasa gereği zaten sigara ve alkolden alınan maktu ÖTV'nin geçmiş 6 aylık enflasyon oranında arttığına dikkat çekti.

Lüks tüketim vergisi artacak mı?

Hükümetin 2015-2018 yılı Orta Vadeli Planında yer alan 'lüks ve/veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları tespit edilerek caydırıcı vergilendirme yapılacağı' ifadesi anımsatılarak hangi malların vergisinin artırılacağı soruldu. Şimşek, "OVP'de genel çerçeve çizdik. Lüks tüketimi caydırıcı vergilendirme zaten yapıyoruz. Geçen yıl otomotiv ÖTV'sini artırdık. Tabii ki yine çalışmalarımız olacak ama şu aşamada şu ürüne, bu ürüne demek için erken. Orta ve uzun vadede lüks tüketime yönelik tedbirlerimiz olacak. Ama şu aşamada yeni bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi.

Milyonlarca memura enflasyon farkı var mı?

Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeme politikalarının süreceğini söyleyen Şimşek'e, "Sene başında yüzde 5 olarak hedeflenen enflasyonun yıl sonunda yüzde 9.4 olacağını söylediniz. Bu fark nedeniyle memur ve emekliye enflasyon farkı verilecek mi" sorusuna ise Şimşek, bunun hukuken mümkün olmadığını, memur zammının toplu sözleşme ile belirlendiğini, bu nedenle 2015 yılında enflasyonun öngörülenden yüksek çıkması halinde memur ve emeklilerine fark verileceğini söyledi.

Açık yüzde 8 arttı

Yılın 9 ayında bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 313,5 milyon liraya ulaştığını ifade eden Şimşek, söz konusu dönemde bütçe giderlerinin ise yüzde 10,5 artışla 325,4 milyar lira olduğunu kaydetti. Ocak-eylül döneminde 11,9 milyar liralık bütçe açığı gerçekleştiğini anlatan Şimşek, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 4,5 milyar liralık fazlaya göre bir miktar kötüleşme arz ettiğini söyledi. Şimşek, eylül ayında ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre binde 7 artarak 30,3 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 13,5 oranında artarak 39,6 milyar olduğunu kaydetti. Bütçenin eylülde 9,2 milyar lira açık verdiğini belirten Şimşek, geçen ay 4,6 milyar lira faiz dışı açık oluştuğunu ifade etti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonunda merkezi yönetim bütçe giderlerinin 448,4 milyar lira, bütçe gelirlerinin 424 milyar lira, bütçe açığının 24,4 milyar lira, faiz dışı fazlanın 25,8 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2015 yılı bütçe giderlerinin 472,9 milyar lira, bütçe gelirlerinin 452 milyar lira, bütçe açığının ise 21 milyar lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Hâkim ve savcılara yapılan zam

Bakan Şimşek, hükümetin HSYK seçimleri öncesinde hakim ve savcı maaşlarına yapılacağını açıkladığı zammın yıllık faturasının 220 milyon lira olduğunu belirtti. Akademisyenlere yapılan zammın ise yıllık 1.1 milyar lira ilave ödenek gerektireceğini kaydetti.

Af değil, taksitlendirme!

Bakan Şimşek, torba yasa ile vergi ve sosyal güvenlik borçlarının yeniden yapılandırılma imkanı getirildiğini ancak bütçe varsayımlarını buradan hiç gelir gelmeyecekmiş gibi yaptıklarını anlattı. Şimşek, "Bu kesinlikle bir af değil, anaparayı, cezayı ve vade farkını alıyoruz. Çok küçük bir gelirden vazgeçip, ödemek isteyene taksit fırsatı sunuyoruz. İnşallah bundan sonra artık Türkiye'de 'af' sözcüğü literatürden çıkacak. Muhtemelen buna ilgi de az olacak çünkü bu bir af değil. Ama bundan sonra af olmayacak" uyarısında bulundu.

Mikro reformlar geliyor

Bakan Şimşek, Türkiye'nin yeniden yüksek ve istikrarlı büyümeye patikasına girmesi için tek yolun yapısal reformlar olduğuna dikkat çekti. Bu çerçeve 25 adım için 1250 tedbir alınacağını belirterek, "Çok kapsamlı bir mikro reform programı hazırladık. Bunu çok yakında Başbakanımız kamuoyu ile paylaşacak" dedi.