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Dünya

Camel’ın üreticisi ofiste sigara içmeyi yasakladı

Camel sigaralarının üreticisi Reynolds American, çalışanların ofis içinde sigara içmesini yasakladı

23 Ekim 2014 17:45

Bilinen sigara markalarından Camel’ın üreticisi olan Reynolds American ofis içinde sigara içilmesini yasakladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre artık çalışanlar koridorda ya da masalarında çalışırken sigara içemeyecekler.

Reynolds American’ın sözcüsü David Howard, “Sigara içmeyen insanlarda bizim ofislerimizde çalışıyor, ofislerimizi ziyaret ediyor. Bu yüzden ofis binalarımızda sigara içmeyi yasaklamanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu karar günümüz toplumunun gereksinimlerini yakalamamız için önemli” diye konuştu.

 

Rakibi izin veriyor

 

Şirket ofis içinde sigara haricindeki tütün mamullerinin de tüketilemeyeceğini bildiriyor. Yasağın kapsamına elektronik sigaralar da dahil. Reynolds’un 5 bin 200 çalışanı bu karardan etkilenecek. Reynolds American aynı zamanda Pall Mall sigaralarının da üreticisi. Reynolds American’ın en büyük rakibi olan Phillip Morris ise sigara içen çalışanları ayrı ofislerde tutuyor.

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