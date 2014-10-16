Sigarayı bırakmak isteyen 300 bin kişiye bedava ilaç

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla sigara bırakma polikliniklerinde ilaç desteğinin ücretsiz olarak verileceğini söyledi.



Müezzinoğlu, "300 bin vakaya verilecek olan ilacın kimler olacağına, sigara bırakma polikliniklerinde görevli hekimler karar verecek" dedi.

2 milyon kişi sigarayı bıraktı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Müezzinoğlu düzenlediği basın toplantısında Bakanlar Kurulu kararına ilişkin, sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçların vatandaşlara ücretsiz verilmesiyle ilgili olarak, "Türkiye'nin Dumansız Hava Sahası" adı altında tütün ve tütün ürünleri ile mücadele noktasında çok başarılı sonuçlar elde ettiğini söyledi. Şu anda "2 milyonun üzerinde kişinin sigarayı bıraktığını" ifade eden Müezzinoğlu, burada esas başarının son 5 yılda 15-25 yaş grubunda sigaraya başlama oranındaki düşme ile elde ettiklerini belirtti.