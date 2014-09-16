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Yaşam

Çocuk parklarında sigara yasaklanıyor

Sağlık Bakanı: Hastane bahçelerinde, cami avlularında, AVM, hastane girişlerinde, dışarıda giriş kapısında belirli mesafe çizgiler çizilecek. O mesafe dışında sigara içme alanları yapılacak

16 Eylül 2014 13:20

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu çocuk parklarında sigaranın yasaklanacağını, yetişkin parklarında ise kısıtlanacağını açıkladı.

Parkta bankta sigara içme dönemi bitti.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Çocuk parklarında sigara içilmeyecek. Yetişkin parklarında da yine parkın bir köşesinde sigara içme alanı olacak. Hastane bahçelerinde, cami avlularında, AVM, hastane girişlerinde, dışarıda giriş kapısında belirli mesafe çizgiler çizilecek. O mesafe dışında sigara içme alanları yapılacak” dedi.

Sağlık Bakanı “Açık alanlardaki restoran, kafelerde sigara içilen alan, sigara içilmeyen alan olacak. Şu anda oranları konusunda henüz karar vermiş değiliz. Üçte bir alan gibi alan, sigara içilebilen alan, bunu yüzde 25’e kadar indirmek gibi bir bakışımız da var. Bunun için hedefimiz, yılbaşı veya 2014 sonu itibarıyla” diye konuştu.

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