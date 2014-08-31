Devlet desteğini çekti, sigarayı bırakma isteği azaldı

Sigarayı bırakmaya yardımcı olan ilaçlarda devlet desteğinin çekilmesinin ardından hastanelerin sigara bırakma polikliniklerine başvurularında düşüş olduğu belirtildi.

Antalya Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Murat Özdemir, son iki yılda sigara bırakma polikliniklerine başvurularda azalma görüldüğünü, bu düşüşte Sağlık Bakanlığı'nın sigarayı bırakmaya yardımcı ilaçlara verdiği desteği çekmesinin etkili olabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Özdemir, "O dönemde daha çok başvuru vardı, sayı olarak. İlaç herhalde insanların kararlılığını biraz daha artırıyordu. Piyasada ilaçlar var, bir maliyeti de var tabi ki. İçilen sigaradan daha az maliyeti olmasına rağmen vatandaş, ilacın bedava olmasını tercih ediyor. Görünen o" dedi. Uzm. Dr. Özdemir, sigarayı bırakmaya yardımcı ilaçlara ödeme yapılmasıyla ilgili bakanlık düzeyinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir çalışma yapıldığını ancak henüz netleşmiş bir durum olmadığını söyledi.

Antalya geneli hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Murat Özdemir, Antalya'da sigara bırakma polikliniklerine geçen yıl 6 bin 320 kişinin, bu yılın ilk 7 ayında ise 2 bin 265 kişinin başvurduğunu açıkladı. Antalya'da özellikle kış aylarında sigara bırakma polikliniklerine başvuruların arttığını ifade eden Uzm. Dr. Özdemir, bu başvuruların nasıl sonuçlandığıyla ilgili henüz bir kontrol sistemi geliştirilemediğini dile getirdi.

Dumansız hava sahası cezaları ödenmiyor

Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 'dumansız hava sahası' çalışması kapsamında yürüttüğü denetim ve cezalarla ilgili olarak da Uzm. Dr. Murat Özdemir, idari para cezalarının geri ödenmesi konusunda ciddi bir orantısızlık olduğunu kaydetti. 2013 yılında kapalı ortamda sigara içen vatandaşlara toplam 45 bin lira ceza kesildiğini, bunun sadece 14 bin 659 lirasının ödendiğini belirten Uzm. Dr. Özdemir, 2014 yılının ilk 7 ayında ise 27 bin lira ceza kesildiğini, bunun da ancak 9 bin 200 lirasının tahsil edildiğini ifade etti.

İşletme sahiplerine kesilen cezaların geri ödenmesinde benzer bir durum yaşandığını aktaran Uzm. Dr. Özdemir, 2013 yılında işletmelere 570 bin lira ceza kesilirken bunun 110 bin lirasının tahsil edildiğini, 2014 yılının ilk 7 ayında ise 330 bin liralık cezadan yalnızca 82 bin lirasının tahsil edilebildiğini söyledi.

Cezalardan kaçış yok

Kesilen cezaların ödenmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığına dikkati çeken Uzm. Dr. Özdemir, "Tahsil edilme kısmı biraz daha yavaş işlediği için insanların cebine pek dokunmuyor. Ama bu vergi cezası gibi değerlendirildiği için, devlet kurumlarında bir yerde karşılaşıldığı zaman tahsil ediliyor" dedi.

'Türk gibi bırakmak'

Son yıllarda yeni düzenlemelerle sigara tüketimiyle ilgili kültürel değişim yaşandığından bahseden Uzm. Dr. Murat Özdemir, şunları kaydetti:

"Daha önceki 'Türk gibi sigara içmek' deyimi değişti, 'Türk gibi sigara bırakmak' oldu. Çünkü MPOWER kriterleri diye belirlenen kriterler var. Dünyada buna uyum gösterebilen tek ülke Türkiye. Bu gerçekten çok önemli. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki kişiler, ayakta alkışlıyor Türkiye'nin bu sigaraya karşı duruşunu. Artık vatandaşlar sigara içse bile, içilmeyecek bir ortamda içen birini görse 'Burada içme' diyor."