Yalçın Akdoğan'dan HDP'ye: Beyannamelerinde 9 defa lezbiyenler falan geçiyor

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP'nin açıkladığı seçim beyannamesinin Türkiye toplumunu yansıtmadığını belirterek, "Din dersini kaldıracağım, Diyaneti kaldıracağım, şunu kaldıracağım, bunu kaldıracağım' Ermeni soykırımını tanıyacakmış. Sen, nasıl Türkiye partisi olacaksın? 8 defa Kürt geçiyor beyannamelerinde 9 defa da lezbiyenler falan geçiyor. Türkiye toplumu bu mudur?" diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Yalçın Akdoğan, Elmadağ Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen, AKP İlçe Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, HDP'nin seçim beyannamesini değerlendirdi.

'Beyannamelerinde 9 defa da lezbiyenler falan geçiyor'

Akdoğan, şunları söyledi: "HDP, seçim beyannamesinde, 'Din dersini kaldıracağım, Diyanet'i kaldıracağım, şunu kaldıracağım, bunu kaldıracağım' diyor. Bunu CHP diyordu yıllardır. Kürtlerin CHP'si. Ermeni soykırımını tanıyacakmış. Sen nasıl Türkiye partisi olacaksın? Türkiye toplumunun hassasiyetlerini gözardı ederek nasıl olacaksın? 8 defa Kürt geçiyor beyannamelerinde 9 defa da lezbiyenler falan geçiyor. Türkiye toplumu bu mudur? Tutturmuşlar 'demokratik özerklik'. Bunu duyunca sanmayın 'yerel yönetimleri güçlendirelim, demokrasiyi getirelim' falan değil. O demokratik lafı kandırmaca. Özerklik dedikleri, 'Burayı verin biz yönetelim' işte Suriye'de kantonlar yaptılar, Irak'ta yapmaya çalıştılar Barzani ile birbirlerine girdiler. Bu anlayışın görünmesi lazım. Bu anlayış Türkiye partisi olamaz."

'Türkiye'nin şaha kalkması gerekiyor'

AKP'nin kurulduğundan bu yana girdiği bütün seçimlerden galip çıktığını ve 7 Haziran'daki genel seçimlerin çok önemli olduğunu dile getiren Akdoğan, yeni Türkiye'nin inşa sürecinin başına gelindiğini ifade etti.



Akdoğan, AK Parti'nin iktidara geldiğinde Türkiye'nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"AK Parti iktidarıyla, milletin yönetime el koymasıyla eski Türkiye defteri kapandı, yeni Türkiye'nin inşası başladı ve yoğun bakımdan hastayı çıkardık. Şimdi o hasta adam koşmaya başladı, koşar adım gidiyoruz. Bütün dünya küçülüyor, ülkeler ekonomik olarak geriye gidiyor, Türkiye büyüyor. Çok önemli mesafeler aldık, büyük kazanımlar elde ettik. Dün hayal gibi görünen ne varsa bugün gerçek oldu ama yetmiyor Türkiye'nin şaha kalkması gerekiyor, uçuşa geçmesi gerekiyor. İşte bu seçim yeni Türkiye'nin inşasında çok önemli kilometre taşı."

'Karanlık odaklar yeni Türkiye'de size yer yok'

Akdoğan, genel seçimlerin AK Parti kadar vesayet odakları için de önemli olduğunu belirterek, "Vesayet odakları, 'AK Parti kazanırsa bize hayat hakkı yok yeni Türkiye'de' diyorlar. Darbeci anlayış, vesayetçi anlayışlar, paralelci anlayışlar, KCK'sı, kopyacısı ne varsa tüm karanlık odaklar, yeni Türkiye'de size yer yok. Onun için can havliyle saldırıyorlar ve işbirlikçilerin hepsi bir araya geldi; iş dünyası, medyası, dış odaklı lobiler, hiç yan yana gelemeyecek partiler, birbirini düşman gibi gören partiler yan yana, kol kola hareket ediyor. Nedir? AK Parti'yi nasıl devirebiliriz, eski Türkiye'ye nasıl döneriz. Bunun için bu çok hayati bir seçim. Bütün kazanımları kaybederiz" dedi.



IMF'ye olan borcun ödendikten bir ay sonra Türkiye'de olaylar yaşanmaya başladığını ifade eden Akdoğan, Gezi olayları, 17 Aralık ve şer cephesinin borç ödendikten sonra ortaya çıktığını söyledi.