KCK: Yalçın Akdoğan ve AKP'yi uyarıyoruz! Ateşle oynamaya devam ederlerse kendi sonlarını getirirler

Ağrı'da asker ve PKK'lılar arasında çıkan çatışmaya ilişkin KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Erdoğan, Türkiye'ye Başkanlık Sistemi'ni getirmek, AKP ise içine girdiği çözülme ve güç kayıp etme trendini önlemek için her türlü provokasyonlara başvurmak kadar ne gerekirse yapacaklardır. Yalçın Akdoğan'ı ve AKP'yi uyarıyoruz! Ateşle oynamaya devam ederlerse, ancak sadece kendi sonlarını getirir, kendilerini yakarlar" ifadelerine yer verdi.

Yapılan KCK açıklamasında, seçim anketlerinin AKP'de korku yarattığı belirtilerek, "AKP'nin müzakereye gelmemesi, İzleme Komisyonu'nu oluşturmaması, çözüm için iradeli ve dürüst davranmamasının altında yatan gerçeklik, geliştirdiği operasyon, provokasyon ve saldırılarını gizlemek içindir" denildi.

DİHA'da yayımlanan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı'nın açıklaması şöyle:

'Seçim anketleri AKP’ye korku yaşatmıştır'

"Demokrasi ve özgürlük şehidi Cezmi Budak'ı saygı ve minnetle anıyor, anısını özgür önderlikle özgür Kürdistan'ı gerçekleştirerek yaşatacağımızın sözünü veriyoruz" denilen açıklamada, Erdoğan ve AKP hükümet yetkililerinin son dönemlerde yaptıkları açıklamalara bakıldığında, bir takım operasyon ve provokasyonların hazırlığı içinde olduklarının rahatlıkla görüleceğini altı çizildi.

KCK'nin, Erdoğan ve AKP yöneticilerinin otoriter-tekçi zihniyet ve üsluplarını daha da sivrileştirerek demokrasi güçlerini baskılayıp, sindirmeye çalışmakta olduğunu da belirttiği açıklamasında "Erdoğan'ın ve AKP'nin önüne son dönemlerde gelen seçim anketleri kendilerinde büyük bir tedirginlik ve korku yaşatmıştır. HDP'nin toplum nezdinde önlenemeyen yükselişi karşısında kendi düşüşlerini gördükleri için daha da saldırganlaşmaktadırlar. Erdoğan, Türkiye'ye Başkanlık Sistemi'ni getirmek, AKP ise içine girdiği çözülme ve güç kayıp etme trendini önlemek için her türlü provokasyonlara başvurmak kadar ne gerekirse yapacaklardır" ifadeleri yer aldı.

'Yalçın Akdoğan'ı ve AKP'yi uyarıyoruz'

Yapılan açıklamanın devamında KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı şunları kaydetti:

"Erdoğan, Tendürek'te 25 gerillanın Türk ordusuyla savaştığını söylemektedir. Oysa küçük bir gerilla birimine karşı binlerce Türk askeri bölgeye sevk edilmiştir. Her türlük teknik, savaş ve keşif uçakları kullanılmaktadır. AKP bir taraftan ısrarla yeni bir savaş sürecini başlatmak isterken, öte yandan Yalçın Akdoğan'ın özgürlük hareketini kastederek 'Ateşle oynayan kendini yakar' söylemleri, savaş çığırtkanlığından başka bir anlam ifade etmemektedir. AKP'nin müzakereye gelmemesi, İzleme Komisyonu'nu oluşturmaması, çözüm için iradeli ve dürüst davranmamasının altında yatan gerçeklik, geliştirdiği operasyon, provokasyon ve saldırılarını gizlemek içindir.

Operasyonlara devam edilmesi meşru savunma temelinde misliyle karşılık bulacaktır.

Yalçın Akdoğan'ı ve AKP'yi uyarıyoruz! Ateşle oynamaya devam ederlerse, ancak sadece kendi sonlarını getirir, kendilerini yakarlar. Biz ateşkes sürecinin ruhuna uygun bir sorumlulukla hareket ederken, Türk devletinin gerilla sahaları üzerinde her gün savaş ve keşif uçaklarını kaldırması, obüs ve top atışlarına devam etmesi, meşru savunma temelinde misliyle karşılık bulacaktır."

'AKP, yalan-yanlış temelde geliştirdiği demagojiden vazgeçmelidir'

"AKP, yalan-yanlış temelde geliştirdiği propaganda ve algı yaratarak yaptığı demagojiden artık vazgeçmelidir. Seçime giderken halkı tehdit eden, baskı uygulayan, rüşvet ve para gücüyle sonuç almaya çalışan AKP iktidardır. Kürdistan halkı ve Türkiye demokrasi güçleri, askeri işgal ve kültürel soykırımın en sert biçimde uygulandığı dönemlerde bile demokratik ve özgür yaşamdan yana tercihini belirlemekten çekinmemişlerdir. Bu seçimler demokratik Türkiye ve özgür Kürdistan için hayatidir. Halklarımız bu bilinçle direnecek, örgütlenip çalışacak ve seçimde yüksek bir başarıyla çıkacaklardır.

Bu vesileyle demokrasi ve özgürlük şehidi Cezmi Budak'ın ailesine ve Kürdistan halkına bir kez daha başsağlığı diliyor, halkımızı demokrasi şehidinin cenazesini yüz binlerle uğurlamaya çağırıyoruz."