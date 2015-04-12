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Demirtaş, Ağrı'da yaralanan askerleri sivillerin taşıdığı fotoğrafları paylaştı

Fotoğraflarda sivillerin yaralanan askerlere yardım ettiği görülüyor

12 Nisan 2015 20:59

"HDP'li arkadaşlarımız yaralı askerleri almaya gitmese belki de asker cenazesi oradan çıkacak. Yaralı askerleri çarşaflarla taşımak zorunda kalıyor arkadaşlarımız. Fotoğraflar var görüntüleri var" diyen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, o fotoğrafları paylaştı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş partisinin Kadıköy'de düzenlenen aday tanıtım mitinginde konuştu.

Demirtaş yaptığı açıklamada " Dün Ağrı’da bir çatışma değil, sahnesi önceden planlanmış, önceden provası yapılmış, sahte bir kurgu operasyon vardı ve orada mümkün olduğunca fazla cenaze çıkarmaya çalıştılar. 15 askeri çatışma bölgesinde bırakıp terk ettiler. Bunlardan 8’i yaralıydı yaralı. Yaralı askerleri çatışma bölgesinde bırakıp geri çekildiler. Neden? Orada o askerler yaşamını yitirsin ve ülkede AKP’nin oyları tavan yapsın diye. Ne oldu peki? HDP’li arkadaşlarımız çatışma bölgesine giderek HDP’li yönetici arkadaşlarımız yaralı askerleri oradan alıp çıkartarak, kendi elleriyle alıp çıkarttılar.

Genelkurmay’da bu sahte provokasyon operasyonunu düzenleyenler bunun hesabını halka vermelidirler. Bizim HDP’li arkadaşlarımız yaralı askerleri almaya oraya gitmese belki de asker cenazesi oradan çıkacak. Bizim arkadaşlarımız orada cenaze çıkmasın diye yaralı askerleri almaya gittiğinde helikopterden ateş açtılar. İlçe eski başkanımızı şehit ettiler, HDP’li arkadaşımızı ve PKK gerillasını açtıkları ateşle öldürdüler. Bunlar işte Türkiye halkına başka şekilde anlatılıyor. Bunlar HDP’yi kötülemek için ellerinden geleni yapacaklar. Çatışma bölgesinde askerler var, helikopter yaralıları almak yerine yukardan ateş açıyor. Ambulans yok, helikopter yok. Yaralı askerleri çarşaflarla taşımak zorunda kalıyor arkadaşlarımız. Fotoğraflar var görüntüleri var" dedi.

Demirtaş'ın açıklamasından kısa süre sonra HDP'nin kurumsal Twitter hesabından iddia edilen o fotoğraflar yayınlandı.

 

 

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