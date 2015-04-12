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Milli Savunma Bakanı'ndan Ağrı açıklaması: Seçim yaklaştıkça daha da artacaktır

'Türk güvenlik güçleri üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir'

12 Nisan 2015 16:25

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Ağrı'da dün yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Seçim yaklaştıkça artacaktır, daha da artacaktır. ’Çözüm süreci iyi gitmiyor’ algısını vererek Ak Parti’nin oylarını nasıl daha aşağı alırız şeklinde bir çalışma olacaktır. Türk güvenlik güçleri üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da getirmeye devam edecektir"  dedi. 

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere tarifeli uçakla İstanbul’dan Sivas’a gelen bakan Yılmaz Ağrı’da meydana gelen olaylarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlada. Yılmaz şöyle konuştu:
"Çözüm sürecinin bu ülkenin geleceği için olmazsa olmaz unsuru olduğunu görenler bunu aksatmak istiyorlar, birinci husus budur. İkinci husus bu çözüm sürecine karşı çıkanlara milletçe hepimizin karşı çıkması lazım. Üçüncü husus silahla siyaset yan yana olmaz. Milletin iradesinin üzerine silahla ipotek koymak mümkün değildir. Türkiye’nin sabırla barış sürecini devam ettirmesi gerekir ve inşallah devam ettirecektir."

 

'Seçim yaklaştıkça daha da artacaktır'

 

Seçim yaklaştıkça benzer olayların artma ihtimalinin sorulması üzerine Bakan Yılmaz şöyle konuştu: "Artacaktır, daha da artacaktır. Gaye nedir? Bu çözüm süreci hedefine ulaşmalıdır. ’Çözüm süreci iyi gitmiyor’ algısını vererek Ak Parti’nin oylarını nasıl daha aşağı alırız şeklinde bir çalışma olacaktır. Ama milletimiz oynanan oyunu görürse inşallah bunlara itibar etmeyecektir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk güvenlik güçleri üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da getirmeye devam edecektir." 

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