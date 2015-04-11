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Davutoğlu: Ağrı'daki hain saldırıya gerekli cevap veriliyor

Başbakan Davutoğlu, Ağrı'da yaşanan saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı

11 Nisan 2015 22:47

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün Ağrı'da gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Davutoğlu, "Ağrı'daki hain saldırıya gerekli cevap Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından veriliyor. Az önce Genelkurmay Başkanımız ve İçişleri yetkililerimizden tekrar bilgi aldım. Kimse şüphe etmesin. İnsanlarımızın özgür iradeleriyle oy kullanacakları seçimin güvenliği mutlaka sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı'nın Diyadin İlçesi’nin Yukarı Tütek Köyü'nde bugün yapılacak ağaç dikme etkinliği için bölgede güvenlik önlemi alan askerlere, PKK’lılar tarafından ateş açıldığını duyurmuştu. Çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

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