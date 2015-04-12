Ağrı'da evlerinde ölü bulunana aynı aileden 8 kişi yan yana toprağa verildi

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Alıntepe Köyü’ndeki evlerinde ölü bulunan Zeyat Ailesi’nin 8 ferdinin cenazeleri, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Ailenin İstanbul’da çalışan en büyük oğlu 19 yaşındaki Kemal Zeyat, tabutları görünce sinir krizleri geçirdi.

Sedat Budak'ın DHA'da yer alan haberine göre, Doğubayazıt ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki, Ağrı karayoluna yakın Alıntepe Köyü’nde dün, Zeyat Ailesi’nin evinin kapısının hep kapalı kalması, komşularını endişelendirdi. Önce kapı çalındı ama açan olmayınca, durum muhtara bildirildi. Köy Muhtarı İdris Çeri ile birlikte komşular, kapıyı kırarak içeri girince korkunç manzarayla karşılaştı. 45 yaşındaki Abdulkadir Zeyat, eşi 43 yaşındaki Antika Zeyat ile çocukları Semra (17), zihinsel engelli Kenan (15), Özlem (12), Adem (10), Erdem (8) ve Miraç’ın (2) cansız bedenleriyle karşılaşan köylüler durumu jandarmaya bildirdi.

Evde yapılan araştırmada, evde aydınlatmada kullanılan tüpgaz lambası bulundu. Zeyat Ailesi fertlerinin ya gıda zehirlenmesinden ya da aydınlatmada kullanılan piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruldu.

Aile fertlerinden Kemal Zeyat’ın ise İstanbul’a çalışmaya gittiği için kurtulduğu belirtildi. Anne- baba ve 6 çocuğunun cesetleri, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Erzurum’da yapılan otopsi sonrası cenazeler, bugün Doğubayazıt’ta getirildi. İlçe merkezinde kılınan cenaze namazı sonrası baba Abdulkadir ve anne Antika ile çocukları Özlem, Semra, Kenan, Adem, Erdem, Miraç Zeyat’ın cenazeleri köyleri Alıntepe köyü mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Cenazeler toprağa verilirken, ailenin hayatta kalan tek çocuğu Kemal Zeyat, anne, baba ve kardeşlerinin tabutlarını yan yana görünce sinir krizleri geçirdi. Zeyat’a cenazede hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Öte yandan Erzurum’da yapılan otopsi sonucunda Zeyat Ailesi’nin kesin ölüm nedenleri henüz belirlenemedi. Kan örnekleri alınan aile bireylerinin ölüm nedenleri, soruşturma sonucunda ortaya çıkacak.