Yalçın Akdoğan: HDP'nin makyajı çabuk döküldü

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, cumartesi günü Ağrı'da yaşananlarla ilgili konuştu. HDP'nin baskıyla oy topladığını iddia eden Akdoğan, "Bu olaydan sonra, alınan tavra baktığımızda HDP'nin makyajının çok çabuk döküldüğünü söyleyebiliriz. Bir yandan batıya, yurtdışı seçmenlere dönük farklı bir imaj oluşturmaya çalışırken, Doğu ve Güneydoğu'da son derece eski yöntemlerle, yani baskı ve şiddetle seçim sürecini terörize ederek oy toplamaya çalıştıklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir tarafta baskıyla oy toplayacaksınız, öbür tarafta da farklı bir imaj üretmeye çalışacaksınız. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Yani bir elde silah olacak, diğer taraftan da siyaset ve demokrasi diyeceksiniz. Bu bir kandırmacaya dönüşür. Bu yüzden demokrasiye güçlü bir şekilde inanan insanların silahın tamamen devre dışı kalması için çaba göstermesi gerekir.”