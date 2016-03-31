Yakalama kararı çıkarılan Beratcan’ın annesi gözaltında

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, 10 yaşındaki Beratcan'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan annesi T.K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Anne, Ataşehir'deki bir kadın sığınma evinde gözaltına alındı.
CNN Türk’ün haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, anne T.K.'ün serbest bırakılmasına ilişkin yapılan itiraz kabul edildi.
Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye iştirak" suçundan Beratcan'ın annesi T.K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Kadın sığınma evinde gözaltına alındı
Önceki gün serbest bırakıldıktan sonra Ataşehir'deki bir kadın sığınma evinde kaldığı öğrenilen T.K., Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin savcının talebi üzerine verdiği tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine polis ekibi tarafından akşam saatlerinde gözaltına alındı.
Anne K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saat 23.00 sıralarında Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
T.K.'ün geceyi nezarette geçireceği, yarın sabah da Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.