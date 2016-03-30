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Beratcan'ın annesi için yakalama kararı çıkarıldı

10 yaşındaki çocuğun Tuzla'da cesedi bulunmuş, servis şoförü Beratcan'ı öldürdüğünü itiraf etmişti

30 Mart 2016 23:45

Tuzla'da cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün annesi T. K.için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Katil zanlısı servis şoförü Ersin Kaşıkçı ve Beratcan'ın annesi T.K. önceki gün akşam saatlerinde 'tutuklama' talebiyle mahkemeye sevkedilmiş, mahkeme Kaşıkçı'yı tutuklayıp cezaevine gönderirken, anneyi serbest bırakmıştı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca yürütülen Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada, yeni bir gelişme yaşanmış ve Savcılık, Beratcan'ın annesi T.K. tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılmasına itiraz etmişti.

Bugün akşam saatlerinde ise Beratcan Karakütük'ün annesi T.K. için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.  

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