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Beratcan'ın babası: Yasak aşk iddialarına inanmıyorum, zanlı "eşinden ayrıl" diyerek beni tehdit ediyordu

"Eşim çocuğundan bir dakika, bir saniye ayrı yatan birisi değildi"

29 Mart 2016 19:46

Tuzla'da kaybolduktan 15 gün sonra cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün babası Ergün Karakütük, katil zanlısı olarak aranan E.K'nın, "6 yıldır ilişkimiz vardı, Beratcan'ı öldürmemi annesi istedi" şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi. Karakütük, "Eşimin arkasındayım. Çok büyük bir acı yaşıyorum. Millet çok yalan yanlış şeyler söylüyor eşim hakkımda. Elim ayağım titriyor. Herkes eşimi suçlamaya çalışıyor ama suçlu suçsuz kim ortaya çıktı" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşan Ergün Karakütük, eşinin suçsuzluğunun ortaya çıktığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Güvenlik ekibimize, polisimize çok teşekkür ederim. Suçlu yakalandı. Kim suçlu, kim suçsuz ortaya çıktı. Çok büyük bir acı yaşıyorum. Millet çok yalan yanlış şeyler söylüyor eşim hakkımda. Elim ayağım titriyor. Herkes eşimi suçlamaya çalışıyor ama suçlu suçsuz kim ortaya çıktı"

Baba Karakütük, katil zanlısının iddialarına inanmadığını da söyledi, "Eşim çocuğunu boğacak kadar cani bir insan değil. Çocuğundan bir dakika, bir saniye ayrı yatan birisi değildi" diye konuştu.

 

"Dost hayatı yaşamış falan dediler"

 

Karakütük, eşinin kendisine söylediği sözleri de şöyle anlattı: “Eşimle karakolda görüştüm. "Suçsuz olduğum ortaya çıktı. Ben 70 milyonun önünde dahi konuşacağım bunu" dedi. Dost hayatı yaşamış falan dediler. Millet ağzına geleni söyledi. Ben eşimin sonuna kadar arkasındayım. Yapmayacağına da eminim. Bu kadar da güveniyorum.

 

"Zanlı beni arayıp tehdit ediyordu"

 

Ben zanlıyı fazla tanımıyorum. Samimiyetim yok; bir iki kere görmüşlüğüm var. Telefonla beni arıyordu, sürekli tehdit ediyordu. Beni dahi tehdit ediyordu. 'Eşiniz sizi kandırıyor' deyip akla hayale gelmeyen şeyler söylüyordu. Takıntı yapmıştı. "Eşiniz sizi aldatıyor. Bunu kanıtlayacağım" diyordu. Sürekli ankesörlü telefondan arıyordu. Eşimle konuştuğumda ise yalanlıyordu, 'Bizi ayrımaya çalışıyor' diyordu. Eşimin benden boşanmak gibi bir talebi hiç olmadı.

Karakütük, katil zanlısının tehdit edip kendisinden eşinden ayrılmasını istediğini de aktardı.

 

"Sonuna kadar eşimin arkasındayım"

 

Karakütük, yasak aşk iddialarına inanmadığını belirtti, evliliğine bir şans daha verebileceğini söyledi.

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