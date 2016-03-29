Savcı, Beratcan'ın annesinin serbest bırakılmasına itiraz etti

Kartal'da kaybolduktan sonra Tuzla'da ormanlık alanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık tarafından, çocuğun annesi T.K'nın serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca yürütülen Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Beratcan'ın annesi Türkan Karakütük'ün tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılmasına itiraz etti.

İtirazın, serbest bırakılma kararını veren Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirileceği, hakimliğin kararında direnmesi durumunda itiraz dilekçesinin 3. Sulh Ceza Hakimliğine gönderileceği belirtildi.

Katil zanlısı servis şoförü E.K ve Beratcan'ın annesi T.K'nın dün akşam saatlerinde 'tutuklama' talebiyle mahkemeye sevkedilmiş, mahkeme Kaşıkçı'yı tutuklayıp cezaevine gönderirken, anneyi serbest bırakmıştı.