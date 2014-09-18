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Yaşam

Yağmur İstanbul trafiğini felç etti

İstanbul'da gece boyu etkili olan yağmur sabah saatlerinde de devam etti, trafik kilitlendi

18 Eylül 2014 13:13


İstanbul'da dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam eden yağmur, işe gitmek isteyen vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kısa sürede tüm İstanbul'u saran yağmur nedeniyle trafik kilitlendi. 

Sabaha karşı başlayan sağanak yağış nedeniyle, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yanlarında bulunan şemsiyelerini açarak yağmurdan korunurken, bazıları ise çevredeki iş yerlerinin tentelerine ve otobüs duraklarına sığındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yağışla ilgili açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada “İstanbul’da dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan yağmur, dün gece yarısı itibariyle yer yer etkisini artırarak devam etmiştir. Yağış özellikle Boğaz çevresi ve Avrupa yakasında etkili olmuştur. Sarıyer, Kâğıthane, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler, Silivri ve Çatalca yağıştan en çok etkilenen ilçelerdir” denildi.
İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından yapılan duyuruda da Davutpaşa-B.Paşa Otogar yönünde meydana gelen trafik kazası nedeniyle bir şeritin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

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