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Yaşam

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı uyarısında bulundu

14 Eylül 2014 20:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çankırı çevreleri ile Bolu'nun güney ve Ankara'nın kuzey ilçelerinde lokal kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışların gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamaya göre Bolu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın batısında görülen ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olan bulut kütlelerinin gelişerek Çankırı çevreleri ile Bolu'nun güney ve Ankara'nın kuzey ilçelerinde lokal olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa sebep olacağı belirtildi.

Meteoroloji ayrıca yaşanabilecek yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar, lokal dolu, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

 

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