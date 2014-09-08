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Yaşam

İstanbul’da yağmur ve trafik çilesi

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar otobüs duraklarına ve köprü altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı

08 Eylül 2014 11:23

İstanbul'da sabah erken saatlerde başlayan şiddetli yağış bir çok ilçede etkili oldu. Yoğun bulutlar nedeniyle İstanbullular karanlık bir sabaha uyandı.

Yağıştan dolayı yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Maltepe sahil yolunda kavşaklarda ve yol kenarında biriken su birikintileri araç geçişlerini zorlaştırdı.

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar otobüs duraklarına ve köprü altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bu arada itfaiye ekipleri Maltepe ilçesinde aldıkları yoğun ihbarları değerlendirerek su tahliyesi yaptı.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde Yarıcı Sokak üzerinde bir lojmana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Şişli, Kağıthane, Zeytinburnu, Fatih, Beşiktaş, Bayrampaşa, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ilçelerinde kısa süreli şiddetli yağışlar görüldü.

Sabah 07.30’dan itibaren de her iki köprüdeki trafik durma noktasına geldi.

 

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