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Yaşam

Sıcak hava yerini yağmura bırakıyor

Marmara bölgesi geneliyle gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

17 Ağustos 2014 13:13

Hava sıcaklığının Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara bölgesi geneliyle gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı çevreleri yer yer parçalı bulutlu 38

İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa Yakası ile zamanla il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 32

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Konya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Az bulutlu ve açık 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 31

Erzurum: Az bulutlu ve açık 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42  

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