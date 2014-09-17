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Yaşam

Meteoroloji İstanbul için uyardı

İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi

17 Eylül 2014 11:05

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bugün İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir'de kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kırklareli'nin doğu ilçeleri; İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ''Çarşamba Türkiye'de görülecek yağışların, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik), Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı ile Konya'nın batı ilçeleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur) ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor" denildi.

 

Sıcaklıklar azalacak

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de yaptığı yazılı açıklamayla şu bilgileri verdi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışlı havanın Çarşamba ile Cuma sabah saatleri arasında Marmara Bölgesi ve İstanbul İl genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağacağı (20 ila 150 kg aralığında) tahmin ediliyor. Yağışların Istırancalar, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy, Sultangazi, Sarıyer, Beykoz, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla ilçelerinde şiddetli, diğer semtlerde ise çok kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor. Gelecek sistemle hava sıcaklıklarının da 5 ila 8 derece birden azalması bekleniyor."

 

Kritik noktalarda tedbir alınacak

 

"Meteorolojik tahminler doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri tüm birimleriyle kritik noktalarda tedbirlerini alıyor, muhtemel sorunlara karşı çalışmalar AKOM’dan yönetilecek."

 

İDO bir seferini iptal etti

 

İDO, resmi internet sitesinden bugün saat 7.30'da yapılması planlanan Bandırma - Yenikapı – Bostancı Deniz Otobüsü seferini iptal ettiğini duyurdu.

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