Windows 10 yeni özellikleriyle geliyor

Windows 10, on yeni özelliğiyle yarın akşam tanıtılıyor. Dikkat çeken özelliği "Cortana" ile tanıtılacak olan Windows 10'da yeni bir internet tarayıcısı da yer alacak.

Windows 10, Microsoft'un işletim sistemi serisinin son sürümü olacak. Bu nedenle, teknoloji devinin, tarihin en iyi işletim sistemine doğru ilerlemesi şaşırtıcı değil. Microsoft, Windows 10'u, önceden de var olan daha akıllı Cortana ve Xbox entegrasyonu gibi özellikleriyle, diğer işletim sistemi ve mevcut Windows kullanıcıları için daha cazip hale getirebilecek.

Kuşkusuz Microsoft, Windows 10 konusunda, daha önce yaptığı hatalardan da ders almış durumda. Örneğin Windows 8 ile yok ettiği Başlat menüsü, Windows 8.1'de Başlat düğmesi olarak geri döndü. Ve şimdi, Windows10 ile birlikte menü de geri dönüyor.

Başlat Menüsü, tabii ki sizi Windows 10'a çekecek etkenlerden sadece birisi. Bu yazıda belirteceğimiz "10 nedenin" 29 Temmuz tarihinde PC ve tabletler için resmi olarak yayınlanacak Windows 10'u çekici kılacağı kesin.

Hürriyet'in haberine göre, işte yarın akşam sularında tanıtılacak olan Windows 10 ile birlikte gelen 10 özellik...

1. Cortana

Siri ve tüm diğer kişisel asistanları unutun. Cortana, Halo 4'teki abartılı ölümünden sonra önce windows phone için geri döndü ve şimdi, her zamankinden daha iyi bir biçimde Windows 10'a giriyor.

Microsoft, Windows 10'un özelliklerini ana hatlarıyla açıkladığı blog yazısında, Cortana için "dünyanın ilk gerçekçi kişisel dijital asistanı" olarak bahsediyor. Bu araç size ilgi alanınıza yönelik medya içeriği sağlayabileceği gibi çeşitli hatırlatmalar konusunda da yardımcı olabilir.

Ama unutmayın; Cortana'ya bizler, yani Türk kullanıcılar, Windows Phone'da bile henüz kavuşabilmiş değiliz. Aynı sorunu Windows 10'da da yaşayacağız. Başka bir deyişle, Windows 10'un belki de en çekici yeniliği, 29 Temmuz'da bize ulaşmayacak.

2. Yeni internet tarayıcısı: Microsoft Edge

Google'ın Chrome ile kişisel bilgilerinizi "çalmasından" şüphe duyuyorsanız veya Safari'nin verimsizliğinden sıkıldıysanız Microsoft Edge için hazır olun. Windows 10 ile birlikte ilk kez sahneye çıkacak olan yeni tarayıcı, Cortana ile entegrasyon sağlıyor. Bu da sizin, tercihlerinize ve gezinme alışkanlıklarınıza dayalı, aerodinamik içerik alabileceğiniz anlamına geliyor.

Microsoft Edge, daha güvenli bir tarayıcı olarak inşa edildiğini vadediyor. Yeni tarayıcı Passport özelliği ile, güvenli siteleri ziyaret ederken kimlik doğrulama için yeni bir güvenlik katmanı sağlanmış olacak. Edge ayrıca kötü amaçlı yazılım, kimlik avı ve çevrimiçi sahtekarlıktan kaçınmanıza yardımcı olacak Windows Shell SmartScreen içeriyor.

3. Xbox oyunları bilgisayarlara aktarılabilecek

Microsoft, Windows 10 ile birlikte oyun severleri memnun edecek bir girişimde bulundu. İlk defa hayata geçirilen resmi Xbox entegrasyonu ile xbox one oyunları Windows 10 yüklü bilgisayarlara aktarılabilecek.

Bu büyük ekran TV'yi kimin kullanacağı ile ilgili aile içi ve arkadaş ortamındaki kavgaların sayısını azaltacak harika bir özellik olabilir.

4. OneDrive

Microsoft Windows 10 yükseltmesiyle birlikte sert bir OneDrive hamlesi yaptı. OneDrive, temel depolama kapasitesinin yanında, tercih edilmeye değer birçok özelliğe sahip. Windows kullanıcıları tek bir cihaz üzerinde başlattıkları projelerini, bulut üzerinden OneDrive senkronizasyonu sayesinde Android ve iOS cihazlarına taşıyabilirler.

Microsoft ayrıca Windows kullanıcılarına ücretsiz 15 GB, Office 365 abonelerine ise sınırsız depolama alanı sunuyor. Dürüst olmak gerekirse, Google da 15 GB ücretsiz Drive alanı sağlıyor. Her iki durumda da, Apple'ın 5 GB'lık ücretsiz kapasiteye sahip iCloud hizmetinden daha iyi bir seçeneğe sahip olacağınız kesin.

5. Windows Hello

Windows Hello, tamamen size odaklı yeni bir güvenlik özelliği olarak lanse edildi. Bu fonksiyon, parmak izi, yüz veya iris tanıma kullanarak Windows 10 cihazlarınızda oturum açabilmenizi sağlıyor.

HAL 9000 benzeri bu yazılımın teknoloji meraklılarını oldukça sevindireceğini söyleyebiliriz. Eski tarz şifre yöntemlerinden çok daha gelişmiş bir güvenlik önlemi olduğundan bahsetmiyoruz bile.

6. Windows Store

Windows Store üzerinden, sadece günlük olarak kullanılabilecek basit verimlilik veya sosyalleşme uygulamaları aratıldığında bile, en son ve en iyi uygulamaların olmadığı görülüyordu. Ancak Drawboard PDF ve GoToMeeting gibi yeni eklemeler başından beri uzun bir yol katetti. Şimdi Microsoft, kendi uygulamalarının Windows 10'un gelişiyle hazır olacağını vaat etti.

Başlangıç olarak Posta, Takvim, Müzik ve Fotoğraflar uygulamaları güncellendi. Microsoft, uygulama kurulum ve kaldırma işlemlerinin her zamankinden daha kolay olduğunu söylüyor. Ayrıca tüm dünyadaki kullanıcılara daha geniş yelpazede ödeme seçenekleri sunulacak.

7. 2'si 1 arada cihazlar

2'si 1 arada, ya da hibrit cihazların yükselişte olduğu bir sır değil. Bu ürünlerin sevkiyatının 2015 yılında 235 milyon, 2019 yılında ise 269 milyona yükselmesi bekleniyor. Bunu göz önüne aldığımızda, Microsoft'un Continuum geliştirilmesini bunun için hazırladığını söyleyebiliriz.

Continuum, 2'si 1 arada cihazların sorunsuz şekilde tabletten PC moduna veya tam tersi geçiş yapabilmesini sağlayacak.

8. Ofis programlarından istenilen satın alınabilecek

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının Word, Excel ve PowerPoint için yeni evrensel Windows uygulamalarına erişebileceklerini onayladı. Ayrıca tüm Microsoft Office paketine yatırım yapmaya gerek kalmadan, sadece istenilen program satın alabilecek.

Bu uygulamalar, Windows 10 için sıfırdan, dokunmatik kontrollerle yenilendi. Artık Windows 10 işletim sisteminde fare ve klavye olmadan Excel üzerinde dokunmatik kontrollerle düzenleme işlemleri yapılabilecek. Daha fazla dokunmatik ekranlı cihazın gelebileceğini düşünürsek, bu özellik tüketiciler için olmazsa olmaz hale gelebilir.

9. Seçilebilir güncellemeler

Windows 10 ile birlikte Microsoft, "Windows Update for Business" özelliğini de hayata geçirecek. Bu güncelleştirme, dağıtım halkaları ile gelerek, BT uzmanlarının hangi cihazların güncelleme alacağını seçebilmelerini sağlayacak. Aynı zamanda güncellemelerin ne zaman yapılıp yapılmayacağına karar vermek de mümkün olacak.

Enterprise Mobility Suite ve System Center, bu güncelleme ile sorunsuz bir şekilde entegre edilebilecek. Genel olarak Microsoft'un "Windows Update for Business" ile şirketler için yönetim maliyetlerini azaltmayı hedeflediğini söyleyebiliriz.

10. Ve güvenlik: Windows Defender

Windows 10, daha önce Windows 8 ve 8.1'de olduğu gibi ücretsiz anti-malware koruması Windows Defender ile birlikte gelecek. Microsoft ayrıca kendi cihazlarının desteklenen ömrü boyunca, güvenlik güncelleştirmelerini sağlama konusundaki kararlılığını vurguluyor.