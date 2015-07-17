Windows 10 Türkleri el yazısından tanıyacak

Dünyada merakla beklenen ve 29 Temmuz tarihinde bütün ülkelerde yeni özellikleriyle kullanıma sunulacak olan Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows 10, Türkçe el yazısını tanıyacak.

Bu özellik ile bilgisayar, tablet, cep ve oyun konsolunda Türkçe el yazısıyla not alınabilecek.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre, Microsoft Türkiye Windows & Cihaz Birimi Başkanı Kadir Şener, Windows 10’da yerel özellik olarak Türkçe el yazısını tanımasının öne çıkacağını söyledi. Şener, “Yeni işletim sistemine Türkiye özelinde el yazısını tanıma özelliği geliyor. Bilgisayar, tablet, cep ve Oyun konsolunda not defterine, farklı dokümanlar ya da web sayfaları üzerinde Türkçe el yazısıyla not almayı mümkün kılıyor” diye konuştu

Özel Türkçe karakter



Bu özellik üzerinde birkaç yıldır çalışıldığını dile getiren Şener, “Yeni cihazlarda kalem özelliği önemli hale geldi. Hem kalemle hem de elle Türkçe karakter yazımı mümkün olacak. Windows 10’la beraber Ş, Ç, I gibi Türkçe’ye özel karakterler üzerinde çalıştık. Yurtdışındaki ekip geliştirdi. Ancak örneklerin toplanması hem Türkiye’den hem de Amerika’da çalışan Türkler vasıtasıyla oldu. Artık Türkçe imza da atabileceğiz” bilgisini verdi. Windows 10’un geliştirilmesinde Türk mühendislerinin katkısı olduğunu da aktaran Şener, Türkçe el yazısı konusunda özellikle ‘I’ harfinde çok zorluk yaşadıklarını anlattı.

Mobil versiyon yakında

Tek işletim sistemiyle bilgisayar, tablet, cep, oyun konsolu ve giyilebilir dahil bütün cihazlarda yer alacak olan Windows 10’un mobil versiyonu ise sonbaharda gelecek.

Kadir Şener, sistemin en önemli özelliklerinden birinin cihazlar arasında devamlılığı sağlaması olduğunu da vurgulayarak, bilgisayarda başlanan bir iş ya da dokümana cep telefonu ya da oyun konsolundan devam edilebileceğini, senkronizasyon sağlandığını aktardı.

‘Başlat’ menüsü geri geliyor

Windows 10’un getireceği özellikler şöyle:

- Başlat menüsü geliyor.

- Daha kişisel ve doğal bir deneyim sunacak.

- Cihazlarda devamlılık özelliği bulunacak.

- Biyometrik parola koruması getiriyor.

- Kurumsal güvenlikte yeni bir dönem başlatıyor.

- Yeni web tarayıcısı Edge gelecek.

- Windows 7 ve Windows 8’in güçlü özelliklerini bir araya getiriyor.

- Çoklu görevleri daha iyi yapacak.

- Birleştirilmiş Windows Mağazası gelecek.

- Bütün cihazlara dokunmatik ekran getiriyor.

- Oyun konsolu Xbox, Windows 10’a geliyor.

- Sesli asistan Cortana aktif oluyor.

‘1 yılda 6 milyon cihaz geçer’

Windows 10, Home, Pro ve Enterprise olmak üzere üç versiyonuyla piyasaya çıkıyor. 29 Temmuz itibariyle Home ve Pro versiyonlarını lisanslı Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları ücretsiz güncelleyebilecek. 1 Ağustos’ta piyasaya çıkacak olan ‘Enterprise’ sürümü ise ücretli olacak.

Şener, Türkiye’de 14 milyon bilgisayar bulunduğunu anımsatarak, 5 ay içinde 2 milyon, bir yıl içinde de 6 milyon bilgisayarın yeni işletim sistemine geçeceğini öngördüklerini kaydetti. Kadir Şener, “Lisanssız yazılımı çıkarınca kalan 8 milyon bilgisayar Windows 10’a geçecek. Cep, tablet ve yeni satılan cihazları da katarsak ciddi bir sayıya ulaşılacak. Önemli bir ekosistem oluşacak” diye konuştu.