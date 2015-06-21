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Bilim / Teknoloji

Windows 10, test sürümünü deneyenler için ücretsiz olacak

Microsoft, deneme sürümü ücretsiz olarak yüklenebilen işletim sistemini test eden kullanıcılara ücretsiz kullanım sağlayacak

21 Haziran 2015 16:16

Bir süredir üzerinde çalıştığı yeni işletim sistemi Windows 10’u 29 Temmuz’da dünya çapında kullanıma sunacak olan Microsoft, deneme sürümü ücretsiz olarak yüklenebilen işletim sistemini test eden kullanıcılara ücretsiz kullanım sağlayacak.

Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre Windows 10’u test eden kullanıcılar nihai sürümü ücretsiz olarak güncelleyebilecekler. Ücretsiz güncellemeden, Windows 10’un önizleme sürümünü (Build 10130) yükleyen herkes faydalanabilecek. Ücretsiz güncellemeden yararlanmak için firmanın Windows Insider programına kayıt olma şartı da aranıyor. 

Son yıllarda ürünlerini piyasaya sürmeden önce kullanıcılara test ettiren Microsoft, ilk kez deneme sürümünü kullananlara ücretsiz olarak güncelleme imkanı sunuyor. Daha önce Windows 8 için de benzer bir çalışma yapılmıştı. Ancak orada ücretsiz sürüm seçeneği bulunmuyordu. 

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