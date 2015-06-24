Windows 10 yeniden ücretli mi oluyor?

Microsoft, ilk yıl ücretsiz dağıtacağı Windows 10 kararı ile ilgili, firma içerisinde beta sürecine katılan kullanıcıların durumunu tartışıyor. Windows 10'un ücretsiz olmama ihtimali üzerine konuşuluyor.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, Microsoft, Windows 8'de yaşadığı başarısızlığının ardından beklenmedik bir şekilde Windows 10 sürümünü duyurmuş, dahası bunu bir yıllık süre zarfı için ücretsiz edinme imkânı da sunmuştu.

Bu ücretsiz geçiş imkânı, sadece Windows 7, 8 ve 8,1 sürülerinin herhangi bir lisans modeline sahip kullanıcılar için geçerli olacaktı. BöylelikleMicrosoft, piyasadan büyük ölçüde eski Windows sürümlerini silmeyi ve kullanıcıları deyim yerindeyse Windows 10 için zorlamayı hedeflemişti. Zira Microsoft, “tüm cihaz, tek işletim” prensibine ayak uydurmak için, eskiWindows sürümlerinden kurtulmak zorunda.

Öte yandan bu ücretsiz dağıtım noktasında en büyük merak konusu ve hala net olarak aydınlanmamış durum, Windows Insider yani beta sürecine katılan ve Windows 7,8 ya da 8,1 lisansı olmayan kullanıcılara Windows 10'un ücretsiz olarak sunulup, sunulmayacağı.

Microsoft, Windows 10 beta sürecini herhangi bir Windows lisansına sahip olsun ya da olmasın her kullanıcı için açık bırakmıştı. Böylelikle daha fazla geri dönüş için, daha geniş zemin elde etmiş olacaktı.

Windows 10’un beta sürecinin tamamlanması ve 29 Temmuz tarihinde resmi olarak ücretsiz dağıtımının başlanacağı, beta sürecinde yer almışlisanssız kullanıcıların durumunu muammaya sokuyor. Şu an bu betakullanıcılarının beta Windows 10 sürümlerini, tam sürüme ücretsiz olarakgeçişine imkân sağlamasını öngören bir rehber yok. Ancak Microsoft’ un yaptığı bir dizi “kelime oyunu” ile çıkarımlar yapmak mümkün hale geldi.

Anlaşılan o ki Microsoft, Windows 7 ve 8/8,1 lisanslarına sunacağı ücretsiz Windows 10 imkânını, beta sürecine katılan Windows Insider bireylerine de sunmaya sıcak bakmıyor. Ancak bu kullanıcıları da tümden devre dışı bırakmaktan da yana değil. Yani tam bir muamma mevcut.

Bu konuda ise Microsoft’ un yaptığı içerik güncellemelerine ve firma içi izlenimlere dayanarak kazanımlar elde etmek mümkün. Microsoft’un uzun zamandır geri dönüşleri ile Windows 10 gelişiminde yarar sağladığı beta süreci kullanıcılarına, eğer Windows 7 ve 8/8,1 lisansları yoksa, ücretsiz geçiş imkânı tanımayacak. Ama o kimseler için farklı paketler hazırlayacak. Böylelikle ücretsiz olmasa da söz konusu bu kullanıcılar, uygun bir şekildeWindows 10 tam sürüm lisansı elde etmiş olacak.

Henüz bu paketlerle ilgili bir ücret detayı veya Windows 10 sürümlerinden hangi platformların sunulacağı gibi soruların cevabı net değil. Zira bu uygulama şu an sadece öngörüler ve çıkarımlara dayanıyor.

Diğer bir çıkarım ise, Microsoft bu kullanıcılardan elde ettiği verileri bir ücret sayacak ve Windows 10' u ücretsiz dağıtacak. Bu durum içinMicrosoft' un içerisinde de çoğunluk sağlanmış olduğu düşünülüyor.

Öyle görünüyor ki Microsoft, uzun yıllardır sürdürdüğü lisans ücretlendirme politikasında, kimilerine göre kendi yararı için, büyük esneklikler yapmaktan artık çekinmiyor. Bu bağlamda ileride daha ne çeşit farklılıklar görüleceği ise büyük merak konusu.