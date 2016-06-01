Dünya Sağlık Örgütü: Zika'nın olduğu yerden gelenlerle seks yapmayın!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Latin Amerika başta olmak üzere tüm dünyayı tehdit eden Zika virüsü salgınından korunmak için güvenli seks yapılmasını veya hiç seks yapılmamasını önerdi.

Sputnik'in haberine göre, gazetecilere konuşan WHO sözcüsü Christian Lindmeier, "Erkek, Zika semptomları gösteriyorsa korunulmalı veya virüsün kaybolduğundan ve partnere geçmeyeceğinden emin olmak için altı hafta seksten kaçınılmalı” dedi.

Lindmeier, partneri virüsün olduğu bölgelere seyahat etmiş olan, hamile veya hamile kalmayı planlayan kadınlar için de aynı uyarıyı tekrarladı.

“Virüs sanıldığından daha uzun süre canlı kalıyor”

Lindmeier ayrıca, “Virüsün vücut sıvılarında ne kadar uzun süre kalabildiği net değil, ancak bu ay yapılan bir incelemede Cook Adaları’ndan İngiltere’ye dönen bir adamın sperminde virüsün semptomların ilk görüldüğü andan 62 gün sonra da kalabildiği gözlemlendi” dedi.

Sineklerden veya cinsel yolla bulaşan Zika virüsü nedeniyle Brezilya’da bin 300 bebekte yetersiz beyin gelişimi gibi sorunlara rastlandı.