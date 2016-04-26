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Spor

2016 Yaz Olimpiyatları öncesi Brezilya'da Zika virüsü endişesi

2016 Yaz Olimpiyatları öncesi, ülkeyi kasıp kavuran Zika virüsüne karşı ne tür önlemler alınacağı tartışılmaya devam ediyor

26 Nisan 2016 17:17

Brezilya gündemine oturan Zika virüsünün taşıyıcısı olan sivrisineklerin, olimpiyat müsabakalarının yapılacağı havuzlarda gözükmesi endişe yarattı.

EUROSport'un haberine göre, Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'nun ev sahipliği yapacağı 2016 Yaz Olimpiyatları öncesi, ülkeyi kasıp kavuran Zika virüsüne karşı ne tür önlemler alınacağı tartışılmaya devam ediyor. Sivrisinekler aracılığıyla yayılan virüse ilişkin endişeler, geçtiğimiz gün yaşanan bir olay sonrası daha da arttı.

Oyunlar kapsamında yüzme müsabakalarının düzenleneceği Rio Olimpik Su Sporları Merkezi, deneme amacıyla Brezilya'daki yerel bir yüzme turnuvası olan Maria Lenk Kupası'na ev sahipliği yaptı. Etkinliğe damgasını vuran ise, merkezin dışında bulunan ısınma havuzunun etrafında uçuşan sivrisinekler oldu.

Ülkesinde yayın yapan Globoesporte'ye konuşan Brezilyalı milli yüzücü Leonardo de Deus, tesisle ilgili izlenimlerini aktarırken bu duruma işaret etti. Merkezin içinde yer alan yarışma havuzuna övgüler yağdıran de Deus, "Dışarıdaki havuzda ise çok sayıda sivrisinek vardı." ifadesiyle endişesini dile getirdi.

Artan sorular üzerine organizasyon sorumluları konuyla ilgili açıklamada bulunarak, oyunlar sırasında dışarıdaki havuzun üstüne klimalı bir çadır yerleştirileceğini duyurdu.

Oyunların başlamasına 4 aydan az süre kalmışken, dünyanın en önemli sporcularını ağırlayacak Rio'nun söz konusu sağlık risklerini nasıl ortadan kaldıracağı merakla bekleniyor.

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