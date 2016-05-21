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Dünya
Deutsche Welle

Zika virüsü aşısı yolda

Brezilya ve ABD'li bilim insanlarının Zika virüsüne karşı aşı geliştirme çabaları beklenenden daha hızlı ilerliyor. Aşının yakında test aşamasına geleceği açıklandı.

21 Mayıs 2016 20:10


ABD ve Brezilya'nın Zika virüsüne karşı aşı geliştirmek için ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda ilerleme kaydedildiği ve kasım ayında aşının maymunlar üzerinde test edilmesinin hedeflendiği açıklandı.

Brezilya Sağlık Bakanı Ricardo Barros, test aşamasına 12 ayda gelinmesinin planlandığını, ancak bilim insanlarının 9 aylık sürede bunu başardığını belirtti. Bakan bunun rekor bir süre olduğunu ifade etti.

Teksas Üniversitesi ve Brezilya'nın kuzeyinde Pera Eyaleti'ndeki Evandro Chagas Enstitüsü, sivrisineklerden geçen Zika virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarını birlikte yürütme kararı almıştı.

Virüs, özellikle hamile kadınlar için büyük tehlike arzediyor. Virüs, anne karnındaki bebeğin kafatasının eksik gelişmesine ve bebeklerin küçük kafalı doğmasına yol açabiliyor.

Virüs, kas, eklem, baş ağrısı ve ateş gibi belirtiler veriyor. Özelikle sivri sineklerden ve kan yoluyla bulaşan virüsün cinsel yolla da bulaştığı tahmin ediliyor. Aşının 2018 yılında kullanıma sunulması planlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Amerika'yı etkisi altına alan tehlikeli Zika virüsünün yazın başından itibaren Avrupa'da yayılabileceği uyarısında bulunmuştu. Orta derecede riskli ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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