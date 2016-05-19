Dünya Sağlık Örgütü: Zika virüsü bu yaz Avrupa'ya gelebilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Zika virüsünün bu yaz Avrupa’ya ulaşabileceğini fakat salgın riskinin düşük veya orta seviyede olduğu söyledi.

Riskin en yüksek olduğu bölgelerin Aedes sineklerinin virüsü yayabileceği yerler olduğu söylendi. Buna göre Rusya’nın Karadeniz kıyıları, Gürcistan ve Madeira adası risk altında.

Daha yüksek riske sahip olan ülkeler ise Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan.

AB konu hakkında seyahat önerisinde bulunmadı.

WHO, ülkelere sineklerin üreyebileceği bölgeleri ortadan kaldırmaları için çağrıda bulundu. Ayrıca özellikle hamile kadınların hastalığın potansiyel riskleriyle ilgili bilgilendirilmesini önerdi.

Ajansa göre virüsten etkilenebilecek çoğu ülke yeni vakaları çabuk fark edebilecek ve durumu kontrol altına alabilecek durumda fakat bazı ülkelerin virüsü teşhis etmek konusunda gelişim sağlaması gerekiyor.

Bebeklerin beyninde hasar yaratıyor

Zika virüsünün bebeklerde beyin hasarına yol açtığı ve salgının başlamasından bu yana 50'den fazla ülkede görüldüğü belirtiliyor.

WHO'nun uzmanları virüsü taşıyan Aedes sineklerinin aktifleşmesiyle, virüsün bahar ve yaz aylarında yaygınlaşma riski taşıdığını söylüyor.

Rapora göre 18 ülke orta seviyede bir risk taşıyor. WHO’nun doktoru Dr. Zsuzsanna Jakab, “Büyük bir Zika salgınını önlemek için yüksek seviye risk taşıyan ülkeleri, ulusal kapasitelerini yükseltmeye ve virüsle savaşacak aktivitelere öncelik vermeye çağırıyoruz” dedi.

Rapora göre, salgının derecesini ölçmek için ülkelerde Aedes sineklerinin varlığı, iklim ve ülkelerin Zika virüsünü durdurabilecek kapasiteye sahip olup olmadığı gibi faktörler dikkate alınıyor.