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Dünya

Bilim insanları uyardı: Zika virüsü her beş hamile kadından birini etkileyebilir

Zika, hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerin kafa deformasyonuyla doğmasına yol açabiliyor

02 Mayıs 2016 12:04

Brezilyalı bilim insanları Zika virüsünün daha önce düşünülenden de tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu. BBC'ye konuşan uzmanlar, virüsün çok sayıda zarar verici nörolojik bozukluğa yol açabileceğini, geçtiği her beş hamile kadından birini etkileyebileceğini söyledi.

Zika, hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerin kafa deformasyonuyla doğmasına yol açabiliyor. Brezilya'da şu ana kadar Zika virüsü taşıyan kadınların doğurduğu 1200'den fazla çocuğun başı, normalden küçük. Latin Amerika'da hızla yayılan virüsün, sivrisinekler yoluyla Afrika ve Asya'ya da sıçramasından endişe ediliyor.

Yaklaşık iki hafta önce bilim dergisi eLife'da yayınlanan bir makalede, 2 milyardan fazla kişinin Zika virüsünün yayılabileceği bölgelerde yaşadığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü ise daha önce Kuzey ve Güney Amerika'da bu yıl 3 ila 4 milyon kişinin virüse yakalanabileceği uyarısında bulunmuşi ve "küresel acil durum" ilan etmişti.

Zika virüsünün en fazla görüldüğü ülke olan Brezilya'nın Rio kentinde 5-21 Ağustos tarihleri arasında Olimpiyat Oyunları yapılacak.

 

Virüsün geçmişi ve belirtileri

 

Zika virüsü 1947'de Uganda'nın Zika Ormanı'nda yaşayan maymunlarda keşfedildi. Virüsün insanlarda görüldüğü ilk vakaya 1954'te Nijerya'da rastlandı.

Zika, uzun süre hiç görülmediği ve kamu sağlığına büyük bir tehdit oluşturmadığı için uzmanlarca görmezden gelindi. Virüs 2007'de Mikronezya'nın Yap Adası'nda bir salgına yol açana dek bilim insanlarının dikkatini çekmedi.

Geçen yıl ise Karayipler ve Latin Amerika'daki vakalarda bir patlama görüldü. Zika Virüsü; soğuk algınlığına benzer ağrılar, ateş, gözlerde yanma, eklem ağrıları ve deri döküntüsü gibi belirtilere ortaya çıkıyor. Ancak bazı insanlarda hiçbir belirti görülmüyor.

Virüs nadiren sinir sistemini etkileyip felce yol açabilen Guillian-Barre Sendromu gibi hastalıklara da neden olabiliyor.

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