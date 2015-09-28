Volkswagen skandalında 1 milyonun üstünde Skoda marka araç da etkilendi

Volkswagen Grubu bünyesinde 12 marka arasında bulunan Skoda’nın, egzoz gazı skandalından 1.2 milyon aracın etkilendiği açıklandı.



DHA'nın haberine göre, Skoda’dan yapılan açıklamada; Fabia, Roomster, Octavia ve Superb model manipüle edilmiş Skoda’ların hangileri olduğu ve satıldığı ülkeler konusunda araştırmanın sürdüğü kaydedilirken, 2009 ile 2013 yılları arasında üretilen araçların etkilendiği bildirildi.



VW’deki emisyon skandalından 2,1 milyon Audi marka aracın etkilendiği ortaya çıkmıştı.



Emisyon testlerinde usulsüzlük yapılan Audi marka araçların 1 milyon 420 bininin Batı Avrupa ülkelerinde, 577 bininin Almanya ve 13 bininin de ABD’de olduğu duyurulmuştu.



Emisyon değerleri ile oynanan Audi marka araçlar arasında, EA 189 tipi 1,6 ve 2 litre dizel motoru kullanılan A1, A3, A4 ve A6, Audi TT, Q3 ve Q5 modelleri bulunuyor.