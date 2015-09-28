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Dünya

Volkswagen iflas mı edecek; şirketin geleceği tazminatların çapına bağlı...

Hukukçular, araçları manipüle edilmiş sürücülere tazminat ödenmesinin kaçınılmaz olacağı görüşünde

28 Eylül 2015 12:44

Çevreye zararlı egzoz gazı değerlerini düşük göstermek için, dizel motorlarındaki bilgisayar ayarlarıyla oynayan Alman Volkswagen’e bu skandalın beklenenden çok daha pahalıya mal olacağı gözüküyor. Henüz tazminat davaları açılmadan, çapı belli olmadan bile skandalın Avrupa’nın en büyük otomotiv üreticisi VW’yi iflasa sürükleyecebileceği tartışmaları başladı.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, bir hafta önce ortaya çıkan egzoz gazı skandalı Volkswagen AG’nin geleceğini tehdit ediyor. VW yönetiminin kendi verdiği bilgiye göre dünya çapında dizel motorları manipüle edilmiş 11 milyon araç satıldı. Alman basınındaki haberlere göre Almanya’da 2.8 milyon manipüle Volkswagen markalı araç trafikte. Avrupa pazarındaki manipüle dizel motorlu VW araç sayısı da çok yüksek. ABD, VW’ye toplu dava açmaya hazırlanıyor. ABD’nin açacağı toplu davalar için tazminatın 18 milyar Euro tutacağı hesap ediliyor. Bunun yanında araç sahiplerine tazminatlar gündemde. Hukukçular, araçları manipüle edilmiş sürücülere, araçlarının kendilerine garanti edilen özelliklere sahip olmadığı için tazminat ödenmesinin kaçınılmaz olacağı görüşünde. Bu durumda VW’nin geleceği tazminatların çapına bağlı. Tazminatların yüksekliği dünya çapında 600 bin insanın çalıştığı VW’yi iflasın eşiğine sürükleyebilir endişesi var.

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