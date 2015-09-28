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Dünya

Volkswagen'in eski CEO'su Martin Winterkorn'a soruşturma

CEO Martin Winterkorn geçen Çarşamba günü dokuz yıl boyunca yönettiği şirketten ayrılırken, motor emisyon testlerindeki hileden haberi olmadığını söylemişti

28 Eylül 2015 18:16

Almanya'da savcılar, emisyon skandalıyla sarsılan Volkswagen'de yönetim kurulu başkanlığından geçen hafta istifa eden Martin Winterkorn hakkında soruşturma açtı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Braunschweig kenti savcılığı, "emisyon değerleri ile oynanan araçların satışındaki yolsuzlukları" araştıracağını bildirdi.

Savcılık sözcüsü Julia Meyer soruşturmayı bir düzine kadar şikayet üzerine açtıklarını, bu şikayetlerden birinin de Volkswagen'in kendisinden geldiğini söyledi.

Braunschweig kenti, Volkswagen'in Wolfsburg'daki merkezine yakın bir konumda.

 

'Yıllardır biliniyor'

 

CEO Martin Winterkorn geçen Çarşamba günü dokuz yıl boyunca yönettiği şirketten ayrılırken, motor emisyon testlerindeki hileden haberi olmadığını söylemişti.

Hile, ABD'de Çevre Koruma Müdürlüğü'nün (EPA) hazırladığı raporla ortaya çıktı.

Raporun ardından Volkswagen, 11 milyon araçta motor emisyon oranını düşük gösteren bir yazılım bulunduğunu itiraf etti.

Şirket daha sonra bunlar arasında Avrupa'da satılan araçların da olduğunu kabul etti.

Alman medyası hafta sonunda Volkswagen'in kendi çalışanları ile firmaya mal sağlayan bir şirketin de yıllar önce benzer uyarılarda bulunduğunu yazdı.

Buna göre araçlarda ne zaman test edildiklerini anlayarak motorun çalışmasını buna göre değiştiren bir yazılım bulunuyordu.

 

Audi: Bizde de var

 

Öte yandan Volkswagen'in sahibi olduğu Audi şirketi, 2,1 milyon araçlarında şüpheli yazılımın bulunduğunu açıkladı.

Buna göre Batı Avrupa'da 1,42 milyon, Almanya'da 577 bin, ABD'de de 13 bin adet araç, bu yazılımı taşıyan EU5 motorlarla çalışıyor.

Bu motorların A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 ve Q5 model araçlarda bulunduğu belirtiliyor.

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