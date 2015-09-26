İsviçre geçici olarak Volkswagen satışını durdurdu

İsviçre, Volkswagen'in dizel motorlu modellerinin ülkede satışını geçici olarak durdurdu. Ülke, modellerin bazı sera gazı salınımı testlerinden geçememiş olabileceği nedeniyle böyle bir karar aldığını açıkladı.

Hürriyet'in BBC'ye dayandırdığı habere göre, bu kararın ülkede henüz satılmamış ya da kayıt altına alınmamış 180 bin modeli etkileyebileceği ifade ediliyor.



İsviçre bu kararı almadan önce, otomobil devi Volkswagen, ABD'deki testlerde salınımlarla ilgili hileye başvurduğunu açıklamıştı.

İsviçre Karayolları ASTRA yönetiminin açıklamasında, "Halen trafikte olan dizel ile çalışan 1.2, 1.6 ve 2.0 motor araçlarda arızalar tespit edilmiş; İsviçre halkını koruma gerekçesiyle bu araçların satışları yasaklanmıştır" denildi. ASTRA İsviçre’de bu kategoride 180 bin adet araç olduğunu duyurdu.