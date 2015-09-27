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Ekonomi
Deutsche Welle

‘Volkswagen’a uyarı 2007’de yapıldı’

Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre Volkswagen yönetimi egzoz gazlarının ölçümünde manipülasyon yapıldığını 2007 yılından beri biliyordu.

27 Eylül 2015 16:23


Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre Volkswagen müfettişlerinin şirket içinde başlattığı incelemede çarpıcı dokümanlara ulaşıldı. Bu belgeler arasında otomotiv yedek parçaları üreten Bosch'un gönderdiği 2007 tarihli yazı da bulunuyor. Volkswagen bu tarihte Bosch'un tedarik ettiği hileli yazılımı, ürettiği otomobillere yerleştirmişti. Bosch'un gönderdiği yazıda yazılımın test amaçlı olduğu, normal sürüş için öngörülmediği kaydediliyor. Ayrıca yazılımın kullanılmasının yasalara aykırı olduğu da belirtiliyor.

Benzer bir iddia da Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung da yer aldı. Habere göre bir Volkswagen teknisyeni, emisyon gazlarının ölçümünde yasadışı uygulamalar olduğu konusunda şirketi 2011 yılında uyardı. Gazete haberini şirketin iç raporlarına dayandırdı.

Dünya genelinde 11 milyon dizel motorlu araçta gaz emisyon değerlerini manipüle eden yazılımların kullanıldığı ortaya çıkınca Volkswagen CEO'su Martin Winterkorn, istifa etmek zorunda kalmıştı. İsviçre, cuma günü Audi, Seat ve Skoda marka araçlar da dahil Volkswagen'ın ürettiği dizel otomobillerin satışına yasak getirmişti. Şirket, ABD'de de para cezası ve tazminat davalarıyla karşı karşıya.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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