Volkan Demirel olayı için spor dünyasında kim, ne dedi?

Aralarında sporcular ve yorumcuların da bulunduğu ünlü isimler, Kazakistan maçı öncesi taraftarların küfürlerine sinirlenip sahayı terk eden Volkan Demirel için değerlendirmede bulundu.

O yorumlardan bazıları şöyle:

Rıza Çalımbay: Milli maçlar İstanbul’da oynanmamalı. Volkan Demirel Arena’da hep aynı olaylarla karşılaşıyor.



İbrahim Toraman: Benim başıma gelmedi. Ama Milli takım forması altında kin ne derse desin kulaklarımı tıkarım.

İsmail Güldüren: Ben olsam tribüne çıkarım. Volkan az yapmış. Futbolcuda bir insan ailesi var. Böyle futbolseverlik olmaz.

Koray Avcı: Milli takım yol geçen hanı olmamalı. Milli davada takım terkedilmez. Volkan belki sinirden ama yanlış yaptı.

İbrahim Üzülmez: Milli takım forması altında yapılanlar çok yanlış. Taraftarlar milli maçta objektif olmalı. Volkan stadı terketmemeliydi.