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Spor

Volkan Demirel olayı için spor dünyasında kim, ne dedi?

'Ama Milli takım forması altında kin ne derse desin kulaklarımı tıkarım'

18 Kasım 2014 09:36

Aralarında sporcular ve yorumcuların da bulunduğu ünlü isimler, Kazakistan maçı öncesi taraftarların küfürlerine sinirlenip sahayı terk eden Volkan Demirel için değerlendirmede bulundu.

O yorumlardan bazıları şöyle:

Rıza Çalımbay: Milli maçlar İstanbul’da oynanmamalı. Volkan Demirel Arena’da hep aynı olaylarla karşılaşıyor.
 
İbrahim Toraman: Benim başıma gelmedi. Ama Milli takım forması altında kin ne derse desin kulaklarımı tıkarım.

İsmail Güldüren: Ben olsam tribüne çıkarım. Volkan az yapmış. Futbolcuda bir insan ailesi var. Böyle futbolseverlik olmaz. 

Koray Avcı: Milli takım yol geçen hanı olmamalı. Milli davada takım terkedilmez. Volkan belki sinirden ama yanlış yaptı. 

İbrahim Üzülmez:  Milli takım forması altında yapılanlar çok yanlış. Taraftarlar milli maçta objektif olmalı. Volkan stadı terketmemeliydi.

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