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Dünya

Venezuela Devlet Başkanı: Birçok ABD'li ajan yakaladık

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ajanlık faaliyeti yürüttükleri iddiasıyla birçok ABD vatandaşını yakaladıklarını açıkladı

01 Mart 2015 19:44

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ajanlık faaliyeti yürüttükleri iddiasıyla birçok ABD vatandaşını yakaladıklarını duyurdu. Yakalanan ABD'lilerin 'gizli görevlerle' Venezuela'ya gönderildiklerini öne süren Maduro, ülkedeki Amerikan varlığını azaltmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Gizli ajanlık faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle birçok ABD vatandaşını yakaladıklarını açıklayan Maduro, “ABD’li ajanlar ‘gizli görevlerle’ Venezuela’ya gönderilmiş. Ülkedeki Amerikan varlığını azaltmak için harekete geçtik” dedi.

Evrensel’de yer alan habere göre, Maduro önceki gün “emperyalist güçlerin Venezuela’ya müdahalesini” engel olmak gerekçesiyle bir diziönlem açıkladı. Telesur’un haberine göre hükümetin önlemlerinden bazıları şöyle:

* ABD Büyükelçilik çalışanlarının sayısının kısıtlanması,

* Diplomatik temsilcilerin Venezuela’da yapacakları toplantılar hakkında hükümetin bilgilendirmesi ve izin alınması,

* ABD vatandaşlarına vize uygulamasına geçilmesi,

* İnsan haklarını ihlal etmiş ve “terörizm”le bağlantılı kişilerin Venezuela’ya girişinin önlenmesi.

 

Viyana konvansiyonuna uygun önlemler 

 

Konuyla ilgili bir konuşma yapan Devlet Başkanı Maduro, “Dışişleri bakanımıza Viyana Konvansiyonu’nun 11’e 1 maddesi kapsamında Venezuela’daki büyükelçilikte bulunan Amerikan çalışanlarının incelenmesi, sayısının azaltılması, sınırlama getirilmesi yönünde bir an önce harekete geçme emri verdim” dedi. Maduro, Venezuela’da 100 Amerikan diplomat varken, ABD’de sadece 17 Venezuelalı diplomat olduğunu belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro geçtiğimiz hafta ülkesinde darbe planladığı gerekçesiyle ABD hakkında suçduyurusunda bulunmuştu.

Caracas Belediye Başkanı Antonio Ledezma da darbe girişimiyle suçlanarak tutuklanmıştı.

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