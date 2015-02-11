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Dünya

Venezuela'da prezervatif tükendi!

Ergen hamileliği ve HIV oranlarının çok yüksek olduğu Venezuela'da prezervatifler tükendi, sağlık örgütleri endişeli

11 Şubat 2015 20:48

Venezuela'da ithalat kısıtlanınca, ülkede tüm diğer temel ihtiyaç ürünlerinin yanısıra prezervatif de tükendi. Ancak ülkede ergen hamileliği ve HIV oranları çok yüksek olduğu gibi, kürtaj da yasak.

Tüketim ihtiyaçlarının çoğunu ithal edilen ürünlerle karşılayan Venezuela’da tavuk, şeker, ilaç ve diğer temel ihtiyaçların ardından, şimdi de prezervatif yokluğu yaşanıyor.

Venezuela, ergen hamileliği ve HIV konusunda Güney Amerika’da en yüksel oranlara sahip ve bunun yanısıra kürtaj yasak.

 

İthal ürünler neden tükendi?

 

Bianet'te yer alan habere göre, son yedi ayda Venezuela’nın ihraç ettiği petrolün değerinin yüzde 60 oranında düşmesi, ülkeyi borçlarını ödeyememe eşiğine getirdi. Bu nedenle Venezuela hükümeti, ithalatı azaltma yoluna gitti.

Yani petrol fiyatlarındaki düşüş, bebek bezinden deodoranta günlük tüketim ürünlerinin ülkeye girişini etkiledi.

Bank of America Corporation’a göre, Venezuela 2015’te 2012’ye göre dolar bazında yüzde 42 daha az ithalat yapacak.

 

Sağlık örgütleri endişeli

 

Venezuela Eczacılık Federasyonu, hükümetin dolar harcamalarını kısmasından dolayı Aralık ayının sonlarından bu yana eczanelerin çoğunda prezervatif ve diğer doğum kontrol yöntemlerinin bulunamadığını söyledi. Ocak ayı sonunda başkent Karakas’ta ziyaret edilen 10 eczanede hiç prezervatif satılmadığı belirtildi, ki bu 10 eczanede Kasım ayında 20 çeşit prezervatif satılıyordu.

StopVIH adlı sağlık örgütünden Jhonatan Rodriguez, prezervatif olmadan çalışmalarına devam edemediklerini söyledi ve “Bu sorun, ülke çapında yürüttüğümüz tüm önleme çalışmalarını tehdit ediyor” dedi.

HIV’le mücadele örgütleri, anti-retroviral ilaçların stoklarının da kritik bir seviyede olduğunu ifade etti.

Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Başkan Yardımcısı ve jinekolog Carlos Cabrera ise kürtajın yasak olduğu Venezuela’da, doğum kontrol yöntemlerinde yaşanan kıtlığın kadınları merdivenaltı kürtaj kliniklerine yönlendireceğini ve kadın ölümlerinin artmasıyla sonuçlanacağını ifade etti.

Devlet Başkanı Maduro, 2013’de “Venezuelalı gençleri ‘kapitalist pornografi’den korumak için ülkede prezervatif fabrikaları kurulacağını” söylemişti.

 

Prezervatif internette 755 dolar

 

MercadoLibre adlı açık arttırma sitesinde, 36’lı prezervatif kutusu 4,760 bolivara, yani 755 dolara satılıyor. Ülkede asgari ücret ise 5,600 dolar.

Kara borsada satılan prezervatiflerin ise 25 dolar olduğu belirtiliyor.

 

Ergen hamileliğinde üst sıralarda

 

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Venezuela, Güney Amerika’da HIV oranının en yüksek olduğu üçüncü ülke (Birinci sırada Paraguay, ikinci sırada Brezilya geliyor).

2012 Dünya Bankası verilerine göre ise Venezuela ergen hamilelik oranının en yüksek olduğu Güney Amerika ülkelerinden. Venezuela’da her 1000 hamilelikten 83’ü ergen hamileliği. Bu oran Türkiye’de her 1000 hamilelikte 31 şeklinde.

Ayrıca Venezuela’da gebeliğe bağlı her 100 ölümden 16’sında 15-19 yaş arası kız çocuklarında yaşanıyor.

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