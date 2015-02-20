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Dünya
Deutsche Welle

Venezuela'da muhalefet liderine 'darbe' tutuklaması

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun önde gelen siyasi rakiplerinden başkent Caracas'ın Belediye Başkanı Antonio Ledezma hükümete karşı darbe teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

20 Şubat 2015 11:36


Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Antonio Ledezma'nın darbe girişiminden ötürü tutuklandığını açıkladı. Maduro, Ledezma'nın adalete hesap vereceğini söyledi. Darbe girişimlerinin ardında ABD'nin olduğunu ileri süren Maduro, "ABD, Venezuela Silahlı Kuvvetlerini bölmeye çalışıyor" iddiasında bulundu.

Ledezma'nın eşi Mitzy Capriles, gizli servise bağlı timlerin panzerler eşliğinde kocasını tutuklamaya geldiğini açıkladı. Antonio Ledezma'nın mahkeme kararı olmaksızın tutuklandığı ileri sürüldü.

Maduro, geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerin ardındaki ismin Ledezma olduğunu savunuyor. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında meydana gelen çatışmalarda 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Venezuela'da hükümet karşıtı darbe iddiaları haftalardır konuşuluyor. Bundan birkaç gün önce bazı hava kuvvetleri mensupları darbe hazırlığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanmıştı.

Venezuela, düşen petrol fiyatlarından etkilenen ülkelerin başında geliyor. Enflasyon oranı 2014 yılında yüzde 60'ın üzerine tırmandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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