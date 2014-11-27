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Dünya
Deutsche Welle

Venezuela cezaevinde görülmemiş protesto

Venezuela'da cezaevindeki koşulları protesto amacıyla açlık grevine başlayan tutuklulardan 21'i ilaç içerek yaşamına son verdi. Kendini zehirleyen onlarca mahkum hastanede tedavi altına alındı.

27 Kasım 2014 18:53


Venezuela Cezaevleri Gözlem (OVG) isimli sivil toplum kuruluşu ve yetkililerin verdiği bilgiye göre, olay ülkenin batısındaki Iribarren bölgesinde bulunan Uribana Cezaevi'nde meydana geldi.

Tutuklu ve hükümlüler gardiyanların kötü muamelesini ve yemekleri protesto etmek amacıyla Salı günü açlık grevine başladı. Cezaevi revirini basan mahkum ve tutuklular antibiyotik, yüksek tansiyon, epilepsi ilaçları ve saf alkol içerek toplu intihar girişiminde bulundu.

Fransız haber ajansı AFP, tutukluların en az 21'inin olayda hayatını kaybettiğini, 145'inin kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

OVG'den verilen bilgiye göre, bu yılın Haziran ayı itibariyle 19 bin kişilik kapasitesi olan Venezuela cezaevlerinde 57 bin kişi kalıyor. Bunların üçte ikisini mahkemesi halen devam eden tutuklular oluşturuyor. 2014'ün ilk 6 ayında çoğunluğu ateşli silahlarla olmak üzere 150'ye yakın mahkum ve tutuklu can verdi.

Bu arada aralarında birçok cinayet hükümlüsünün de bulunduğu 41 mahkum dün Caracas Cezaevi'nden firar etmeyi başardı. 40 kişilik cezaevinde 130 kişi kalıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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