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Dünya

'Venezuela'daki darbe girişiminin sorumlusu ABD'dir'

Venezuela'da Maduro'yu devirmek istemek gerekçesiyle yaşanan tutuklamaların ardından, Madura bunun sorumlusunun ABD olduğunu ileri sürdü

20 Şubat 2015 12:14

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Madura, ABD'yi ülkesindeki "darbe girişimlerine" katılmakla suçlarken, ABD ise iddiaları "temelsiz ve yanlış" olarak nitelendirdi.

Venezuela'da geçen hafta emekli bir hava kuvvetleri generalinin ardından başkent Caracas'ın Valisi Antonio Ledezma da Devlet Başkanı Maduro'yu darbeyle devirmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklandı.

Madura, ulusal televizyondaki konuşmasında, "darbe girişiminden" ABD'yi suçladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki ise yaptığı yazılı açıklamada, "Venezuela hükümetinin, ABD'nin darbe senaryolarına karıştığı ve Venezuela'yı istikrarsızlaştırmaya çalıştığı iddialarının temelsiz ve yanlış" olduğunu kaydetti.

ABD'nin anayasalara aykırı şekildeki siyasi değişimleri desteklemediğini, bölgeye yönelik, hükümet değişimlerinin anayasal, demokratik, barışçıl ve hukukun üstünlüğüne göre yapılması yönündeki taahhüdün devam ettiğini ifade eden Psaki, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"ABD, Venezuela'da karışıklığı teşvik etmiyor ve hükümetin veya ülke ekonomisinin altını kazmaya çalışmıyor. Venezuela'nın en büyük ticaret partneri olmaya devam ediyoruz. Ülkenin ekonomik ve siyasi problemleri Venezuela hükümetinin politikalarının sonucudur. Venezuela hükümeti, ülkenin bu ekonomik ve siyasi problemlerinden dikkati dağıtma girişimlerini durdurmalı ve Venezuelalılar arasında demokratik diyalog yoluyla gerçek çözümler bulmaya odaklanmalıdır."

Hapishanede 2 yıldır bulunan Venezuelalı muhalif lider Leopoldo Lopez'in serbest bırakılması çağrısını yenileyen Psaki, "Venezuela hükümetinin, ülkenin kendi yaşadığı olaylardan ABD ve diğer uluslararası toplumun üyelerini suçlamaya devam etmesinden üzüntü duyuyoruz. Aramızdaki resmi ilişkilerdeki zorluklara rağmen ABD'nin, Venezuela halkı ile güçlü ve kalıcı bağları devam ediyor"değerlendirmesinde bulundu.

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