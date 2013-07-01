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Ve NTV Tarih dergisi Gezi Parkı sayısı nedeniyle kapatıldı!

Gezi Parkı protestosunu konu alan son sayısı nedeniyle Doğuş Yayın Grubu'nda krize yol açan NTV Tarih dergisi kapatıldı, derginin Gezi Parkı sayısı da yayımlanmadı

01 Temmuz 2013 17:10

Hazal Özvarış

Doğuş Yayın Grubu bünyesinde çıkarılan NTV Tarih dergisi, Gezi Parkı eylemlerini konu alan Temmuz sayısı nedeniyle çıkan krizin ardından yönetim tarafından kapatıldı.

Gürsel Göncü’nün genel yayın yönetmenliğini yaptığı NTV Tarih dergisi, son sayısında Gezi Parkı eylemlerini işlediği ve kapağına Gezi Parkı temalı bir görsel çıkardığı için geçen hafta grupta krize neden oldu. Kapatılması konuşulan derginin yayın hayatına ilişkin nihai karar hafta başına bırakıldı.

T24’ün Doğuş Yayın Grubu yöneticilerinden aldığı bilgiye göre, yönetim derginin yayın hayatına son verme kararı aldı. Karar kapsamında NTV Tarih'in Gezi Parkı eylemlerini ele alan Temmuz 2013 sayısı da yayımlanmadı. 

İlk sayısı Şubat 2009’da çıkarılan NTV Tarih dergisi çalışanlarının işlerine son mu verileceği veya grupta başka alanlarda mı görevlendirilecekleri konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. 

İşte NTV Tarih dergisinin Gezi Parkı'nı konu aldığı için yayımlanmayan Temmuz sayısının kapağı:

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CEO ve Genel Müdür de istifa etmişti

 

Gezi Parkı eylemlerini başta NTV haber kanalı olmak üzere yayın organlarında yeterince yansıtmamakla eleştirilen Doğuş Yayın Grubu’nun CEO’su Cem Aydın ay ortasında istifa etti. Ay sonunda da Doğuş Yayın Grubu Dergilerinden Sorumlu Genel Müdür Neyyire Özkan grup ile yollarını ayırdı.

 

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