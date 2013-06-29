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Doğuş Grubu'nda Cem Aydın'dan sonra ikinci Gezi istifası...

Doğuş Yayın Grubu'nun Dergilerden Sorumlu Genel Müdürü Neyyire Özkan görevinden ayrıldı

29 Haziran 2013 23:25

Doğuş Grubu Yayın Grubu CEO'su Cem Aydın'ın istifasının ardından gazeteci Neyyire Özkan da Doğuş Grubu’yla yollarını ayırdı. Özkan yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü grubun dergilerden sorumlu genel müdürlük görevinden istifa etti. Özkan’ın istifasında Doğuş’un üst kademelerinde Gezi Parkı olaylarıyla başlayan görüş ayrılığının etkili olduğu belirtiliyor. Aralarında Vouge, GQ, National Geographic ve NTV Tarih gibi dergilerin de bulunduğu yayınlardan sorumlu Neyyire Özkan’ın boşalan koltuğuna kimin geçeceği bilinmiyor.

 

Neyirre Özkan kimdir?

 

Uzun yıllar Hürriyet’te çok önemli projelere imza atan Neyyire Özkan, 2008 yılında Doğuş Yayın Grubu’na transfer oldu. Grubun o günlerde kurulması planlanan televizyon kanalı için transfer edilen Özkan, projenin hayata geçirilememesi üzerine grubun dergilerden sorumlu genel müdürü olmuştu.

Ferit Şahenk‘in sahibi olduğu Doğuş Yayın Grubu, NTV‘nin Gezi olayları boyunca uyguladığı sansürlü haberleri nedeniyle halkın büyük tepkisine neden olmuş, yayın grubunun tepesindeki isim Cem Aydın, protestolardan sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

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