NTV'de Gezi Parkı krizi Cem Aydın'ın istifasıyla sonuçlandı!

Gezi Parkı eylemlerini bir haber kanalından beklenen titizlikle yansıtmadığı, direnişin başlangıcında kayıtsız kaldığı gerekçesiyle protesto edilen Doğuş Yayın Grubu bünyesindeki NTV'de yaşanan kriz istifayla sonuçlandı. Önce süresiz izne gönderildiği bildirilen Doğuş Yayın Grubu CEO'su Cem Aydın, görevlerinden ve gruptan istifa etti. Aydın'ın istifasının, "gruba zarar vermemek düşüncesiyle duyurulmak istenmediği, bu nedenle izin formülünün gündeme getirildiği" öğrenildi.

T24'ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Doğuş Yayın Grubu CEO'su Cem Aydın, uzun süredir yönettiği NTV ve Doğuş Yayın Grubu'ndaki görevlerinden istifa etti.

Aydın, Gezi Parkı protestolarına kayıtsızlık eleştirileri ve büyüyen protestoların ardından yaklaşık 300 Doğuş Yayın Grubu çalışanına hitaben yaptığı özür açıklamasında, özetle şunları söylemişti:

"Yaşanan son gelişmelerin tüm medyayı olduğu gibi NTV çalışanlarını üzdüğünün de farkındayım. Eleştiriler büyük oranda haklıdır. Bunu herhangi bir nedenle değil vicdanımla söylüyorum. Mesleki sorumluluğumuz açısından bize düşen, olanı olduğu gibi vermektir. Dengesizlikler içinde denge arayışı tüm medyayı olduğu gibi bizi de etkiledi. İzleyicilerimiz ihanete uğramış gibi hissetti, bu konuda onları haksız bulmak mümkün değil."

Gezi Parkı sürecinde karşılaşılan sıkıntı konusunda izleyicilere ve DYG çalışanlarına bir özür borcu olduğunu söyleyen Aydın şöyle devam etmişti:

"İnsanlar haber almak istediklerinde bunu bizden almalıdır çünkü aksi takdirde büyük bir bilgi kirliliği yaşandığını görüyoruz. NTV toplumun bütün kesimlerinin hassasiyetini ve evrensel habercilik ilkelerini gözeterek haber kanalları arasındaki öncülüğünü sürdürecektir. Bu izleyicimizle olan güven ilişkimizi tazelemek için bize bir fırsattır. Her zamanki gibi işimizi en iyi şekilde yapacağız."