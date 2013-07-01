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NTV Tarih'i kapattıran Gezi Parkı sayısı çok yakında özgür medyada

Doğuş Yayın Grubu'nun yayımlamama kararı aldığı NTV Tarih dergisinin Gezi Parkı eylemlerini konu alan son sayısı okuyucularına ulaştırılacak

01 Temmuz 2013 17:26

Hazal Özvarış

Doğuş Yayın Grubu tarafından Temmuz sayısında Gezi Parkı eylemlerini konu aldığı için kapatılan NTV Tarih dergisinin yayımlanmayan kapağı sosyal medyada ilan edildi. “Yaşarken yazılan tarih” adlı Facebook hesabından derginin basılmayan son sayısının kapağı yayımlandı. 

Hesaptan NTV Tarih okuyucularına yapılan açıklamada, Doğuş Yayın Grubu yönetimin, son sayıyı yayımlamamasına dair “Gerek bu sayının gerekse bu dergi ekibinin hazırlayacağı daha sonraki sayıların basımı, yayımı ve net üzerinden ulaşımı için elimizden geleni yapacağız” denildi.

“Yaşarken yazılan tarih” adlı Facebook hesabından yapılan açıklama şöyle:

Sevgili okurlar,

NTV Tarih dergisinin Temmuz sayısı, yönetimin aldığı karar doğrultusunda yayınlanmadı. Derginin yayını da durduruldu. Dergimiz “Yaşarken Yazılan Tarih” başlığıyla, Gezi eylemlerinden yola çıkarak hazırlanmış bir özel sayı niteliğindeydi. Gerek bu sayının gerekse bu dergi ekibinin hazırlayacağı daha sonraki sayıların basımı, yayımı ve net üzerinden ulaşımı için elimizden geleni yapacağız.

 

Kapaktaki anonslar Gezi Parkı'ndan

 

Doğuş Yayın Grubu'nun yayımlamama kararı aldığı son sayıdaki bütün anonslar Gezi Parkı sürecine ayrıldı. "Türkiye'yi sarsan 19 günün saat saat dönüm noktaları" üst başlığını taşıyan kapakta, "Yaşarken yazılan tarih" başlığı hashtag (Twitter etiketi) işaretiyle (#) kullanıldı. Derginin logosunun yanında "Fevkalade nüsha" ibaresinin kullanıldığı kapakta "Kitle hareketleri: Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi", "Gezi eylemleri gelecekte nasıl okunacak?" ve "Dünden bugüne gençlik, siyaset, medya ve mizah" başlıklı dosyaların anonsları yapıldı. Kapakta ayrıca, Gezi sürecindeki unutulmayan görüntüler için hazırlanan albüm "Sembolleşen fotoğraflar" başlığıyla duyuruldu. 

Kapakta, arka planda ağaç ve çadır çizimlerinin yer aldığı görselde Gezi Parkı direnişinin sembollerinden olan "Kırmızılı kadın", gaz maskeli bir erkek tarafından kendisine yakından gaz sıkılırken tasvir edildi. 3D sanatçısı Taha Alkan'ın hazırladığı illüstrasyonda minyatür üslubu kullanıldı. 

İşte Doğuş Yayın Grubu'nun kapatma kararı aldığı NTV Tarih dergisinin "Gezi Parkı" kapağı: 

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