NTV Tarih dergisinde Gezi Parkı kapağı krizi!

Hazal Özvarış

Doğuş Yayın Grubu’nun çıkardığı NTV Tarih dergisi son sayısında Gezi Parkı eylemlerini konu aldı. Ancak derginin Gezi Parkı temalı kapağı grup yönetiminde krize yol açtı. Yönetimin dergiyi kapatma kararı aldığı öne sürülürken, T24’ün Doğuş Yayın Grubu yöneticilerinden aldığı bilgilere göre, derginin yayınına dair son karar hafta başında verilecek.

Gezi Parkı eylemlerini başta NTV haber kanalı olmak üzere yayın organlarında yansıtmamakla eleştirilen Doğuş Yayın Grubu’nun CEO’su Cem Aydın ay ortasında istifa etti. Ardından Doğuş Yayın Grubu Dergilerinden Sorumlu Genel Müdür Neyyire Özkan grup ile yollarını ayırdı.

Doğuş Yayın Grubu’ndaki kriz NTV Tarih dergisi ile devam etti. Genel Yayın Yönetmenliğini Gürsel Göncü’nün yaptığı NTV Tarih’in Temmuz sayısı için hazırlanan Gezi Parkı temalı kapak grup yönetimde tartışmalara yol açtı.

Kapağa itiraz eden yönetimin son sayısını basmadan dergiyi kapatma kararı aldığı ileri sürülürken, T24’ün Doğuş Yayın Grubu yöneticilerinden aldığı bilgilere göre, yönetim, derginin yayın hayatına ilişkin son kararını hafta başında verecek.