Valilik'ten Mutlu Kaya açıklaması: Erkek arkadaşı 02.30'da dışarı çağırdı, 03.20'de...

Katıldığı bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya'ya yönelik silahlı saldırı ile ilgili Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada Kaya'yı eski erkek arkadaşının dışarı çağırdığı ancak Kaya’nın kabul etmemesi üzerine başından vurulduğu dile getirildi.

Diyarbakır Valiliği, Ergani ilçesinde katıldığı bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya'ya yönelik silahlı saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada Mutlu Kaya'nın önceki gün saat 03.20 sıralarında evinde başından vurulmasıyla ilgili olarak fail ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldığını belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:"M.K.'nın 18.05.2015 günü gece saatlerinde V.E. (26) isimli erkek arkadaşıyla Ergani Devlet Hastahanesi civarında buluştukları, şahsın M.K.'yı ikametine bıraktıktan sonra saat 02.30 sıralarında M.K.'yı dışarıya çağırdığı ancak M.K'nın dışarıya çıkmadığı, saat 03.20 sıralarında ise, M.K'nın kapısının önünde evinin iç tarafında başından yaralandığı anlaşılmıştır. Diyarbakır il merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda, V.E. isimli şüpheli Şahıs 18.05.2015 günü saat 22:30 sıralarında cinayet büro görevlilerince yakalanmıştır. Olay esnasında V.E.'nin yanında oldukları tespit edilen R.L. ve C.Ç. isimi şahıslar da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan 3 şahıs Ergani ilçemizde adli makamlara sevk edilmiş olup, R.L. ve C.Ç. hakkında adli kontrol kararı verilmiş, V.E. ise tutuklanıp cezaevine teslim edilmiştir.